Pedro Silva Barros: Levante popular no Equador reflete a fragilidade sistêmica da América Latina

Por Carlos Tibúrcio e Saul Leblon

SUA VOZ NA CONJUNTURA - Terceira Temporada .



CRISE INTERNACIONAL SE AGRAVA



Pedro Silva Barros ,Economista, ex-Diretor da UNASUL (2015-2018), Pós-doutorando na USP.



Levante popular no Equador reflete a fragilidade sistêmica da América Latina.



O combustível que há mais de uma semana impulsiona o levante popular no Equador, contra o presidente Lenin Moreno, é o mesmo que definirá as urnas na Argentina, no próximo dia 27, com a inevitável derrota de Maurício Macri e sua política de arrocho, para os peronistas Fernandez e Cristina.



A mesma mistura inflamável alimenta a reprovação crescente às reformas anti-sociais e antinacionais levadas a cabo por Jair Bolsonaro no Brasil.



O fio condutor que une Moreno, Macri e Bolsonaro é a velha receita de resolver as crises do Estado penalizando adicionalmente os pobres para não taxar os ricos.



O caso do Equador é a configuração extremada desse modelo.



Moreno adotou o programa da direita, que ele mesmo havia derrotado nas urnas em 2017; depois, declarou guerra a Rafael Correa e retirou o Equador da Unasul, alinhando-se aos EUA.



Ao contrário da grande cooperação econômica e política da década passada, hoje a América Latina vive um quadro de baixa integração comercial, fragmentação institucional interna e regional.



O estilhaçamento econômico e político da América Latina tem um custo alto para as empresas brasileiras: as exportações para a região estão caindo 23% este ano.





https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/Pedro-Silva-Barros-Levante-popular-no-Equador-reflete-a-fragilidade-sistemica-da-America-Latina/6/45438