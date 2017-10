Qual é o preço do Lula?

A resposta é simples e direta: 5 trilhões de reais.

E quem vai perder esse dinheiro? Os bancos nacionais e internacionais.

Vamos explicar: 5 trilhões de reais é o valor que os bancos deixarão de ganhar através dos juros da Dívida Pública, em uma eventual vitória de Lula em 2018, segundo os cálculos do FMI.

Foto: Ricardo Stuckert

A dívida do governo com os bancos chegará à cifra de 3,8 trilhões de reais no final de 2018. E até 2022 é esperado que o governo brasileiro (mantendo a atual política econômica) fique devendo 8,8 trilhões de reais. Esse valor seria praticamente a totalidade do PIB brasileiro naquele ano.

Caso Lula vença as eleições e adote uma política econômica de juros baixos, fortalecimento dos bancos públicos e crescimento econômico através de investimentos no mercado interno, em suma, caso Lula faça o mesmo que fez quando foi eleito presidente em 2002, os grandes banqueiros vão amargar uma frustração de receita no valor de 5 trilhões de reais.

E vejamos bem... 5 trilhões é um número modesto... Caso a Lula adote medidas para sanear a Dívida Pública, esse valor poderá ser ainda maior.

Por isso - meus amigos e minhas amigas - essas próximas eleições não serão brincadeira...

5 trilhões de reais é muito dinheiro... O suficiente para os banqueiros fazerem o que estiver ao alcance deles para evitar a vitória de Lula.

Quando a gente descobre o valor financeiro que está em jogo nas próximas eleições começamos a entender as razões profundas da perseguição ao Lula. Começamos a aceitar que possivelmente ele será condenado e impedido de concorrer para presidente...

Mas ainda que seja condenado, Lula poderá apoiar algum outro candidato que carrega consigo as mesmas concepções de desenvolvimento econômico que ele...

E daí surge a razão pela qual a direita quer acabar com o Presidencialismo e estabelecer - via emenda constitucional - o Parlamentarismo (no qual o presidente não teria nem a sombra dos poderes que hoje possui). Essa é a razão pela qual querem destruir a Democracia no Brasil...

No fim, tudo deságua em uma única razão: dinheiro. Nesse caso, muito dinheiro... Trilhões de reais...

Aqui entende-se também as razões das histerias da direita que quer classificar o PT como "comunista", "bolivariano", "imorais", "ateus", etc, etc, etc... Por trás dos véus do anti-comunismo e da defesa da moral, da religião e dos bons costumes estão - nada mais, nada menos - do que 5 trilhões de reais...

Pode ser que, com tanto dinheiro em jogo, a direita acabe vencendo as próximas eleições... O mercado aceita qualquer coisa no lugar do PT... Até Bolsonaro está valendo...

E se a direita vencer será uma festa gloriosa nas mansões dos banqueiros de todo o Mundo!!! Pois nesse caso, eles ganharão 5 trilhões de reais só em juros da dívida...

Lógico que, com a derrota de Lula quem vai pagar esse dinheiro somos todos nós... De trabalhadores a empresários (médios e pequenos, ou seja 99%), todos estaremos condenados a pagar uma carga tributária gigantesca em benefício dos bancos que chegará - segundo suas próprias projeções - em 5 trilhões de reais.

Pois é isso, enfim, o que custa a vitória ou a derrota de Lula... Mais uma vez:

Para os banqueiros a vitória de Lula é "simplesmente" um "pequeno" prejuízo de 5 trilhões de reais; para todos nós é uma economia do mesmo valor.

E a derrota de Lula significa vivermos em um país atolado em dívidas e sem dinheiro para colocar gasolina nas viaturas da polícia; a sua vitória, por outro lado, significa vivermos em um país que poderá se tornar uma potência econômica...

Aliás, significa vivermos em um país como estava sendo construído... antes do boicote tucano ao governo de Dilma, antes das manobras escusas de Eduardo Cunha, antes da traição de Temer, antes do Golpe e antes de tentarem aniquilar as esperanças de todo o povo brasileiro de construir um país onde todos nós possamos nos orgulhar...

E quanto custou essa traição ao povo brasileiro? Não foi ao custo das 30 moedas de Judas... Foi ao custo de 5 trilhões de reais, a ser sacado a partir de 2019, dos bolsos de cada um de nós...