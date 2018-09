Panamá promove fórum ministerial para desenvolvimento da América Latina e Caribe

Panamá, (Prensa Latina) O décimo Fórum Ministerial para o Desenvolvimento na América Latina e Caribe começa hoje aqui, com a participação de mais de 200 especialistas em desenvolvimento sustentável e autoridades governamentais da região.

Serão debatidas no evento novas maneiras de conciliar o social, o econômico e o ambiental para reduzir as desigualdades, que se estenderá até amanhã e coincidirá com a segunda reunião da Mesa Diretiva da Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal).

'Alianças para a redução de desigualdades estruturais no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável' é o lema do encontro, onde analisarão avanços, desafios e boas práticas para não deixar ninguém para trás, inclusive populações tradicionalmente marginalizadas como indígenas e afrodescendentes.

O tema da proteção social é fundamental neste marco, no qual o Governo do Panamá apresentará seu Índice sobre Pobreza Multidimensional de Infância, instrumento chave que influenciará nas políticas públicas dirigidas a este setor e fará parte das boas práticas que o país põe à disposição da região e do mundo.

Este encontro é organizado pelos ministérios de Relações Exteriores e Desenvolvimento Social, com o auspício do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Cepal.

De acordo com a programação, o evento contará com quatro mesas temáticas sobre o desafio dos sistemas de proteção social universal, populações indígenas e afrodescendentes, alianças de governo e setor privado para acelerar a Agenda 2030 na região.

O Fórum Ministerial começou em 2007, organizado pelo PNUD e inaugurado pelo Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen e desde então aconteceu em vários países da região e na sede de Nações Unidas em Nova York, enquanto a edição anterior foi em 2017, no Uruguai.

'A região da América Latina e Caribe tem experimentado um grande progresso em matéria de desenvolvimento nas últimas décadas. Este progresso se reflete em fatos como os 72 milhões de pessoas que saíram da pobreza (de renda ) entre 2002 e 2013, ou os 94 milhões que ingressaram na classe média', afirmou o PNUD em 2016.

Não obstante, um novo cenário ameaça este progresso, em parte, pela crise econômica dos últimos anos e, principalmente, pelos desafios estruturais que ainda persistem na região e que impedem as conquistas de desenvolvimento de se consolidar e que este, por sua vez, chegue a todos os setores da sociedade, afirmou o órgão global.

http://www.patrialatina.com.br/panama-promove-forum-ministerial-para-desenvolvimento-da-america-latina-e-caribe/