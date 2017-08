Dilma alerta que vão criar conflito armado na Venezuela

Vão criar na Venezuela "um conflito armado" como fizeram no Iraque e no Afeganistão, denuncia Dilma Rousseff

Caracas, AVN.- A ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, assegurou que os Estados Unidos vão criar um conflito armado na América Latina como já fizeram no Iraque e Afeganistão.

"Você lembra o que fizeram com Saddam Hussein? Mataram-no da forma mais bestial possível. Quando fizeram isso, destamparam a caixa de Pandora e saíram todos os monstros possíveis. De onde saiu o Estado Islâmico? Saiu do fato de que os Estados Unidos pensaram que tinha uma posição democrática ali. E não era assim", explicou durante entrevista para a BBC.

Dilma assegurou que a visão do Ocidente sobre o tema da Venezuela "é irresponsável" e que o presidente Nicolás Maduro está governando em circunstâncias extremas. "O que precisamos é de uma maneira de sair em frente sem derramamento de sangue", disse.

Sobre a postura ingerencista do governo do presidente de fato, Michel Temer, considerou que ele não tem direito de falar sobre a cláusula democrática do Mercosul. "A situação no Brasil não é a mesma que na Venezuela. Houve um golpe de Estado. Pelo menos, na Venezuela, eles chegaram ao poder através do voto", explicou

