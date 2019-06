Lançamento do programa do festival para 2019.

Este ano o Citemor propõe um espectáculo destacado do seu programa de verão e apresenta "Caída del cielo" de Rocío Molina, a 15 de Junho, no Centro de Artes e Espectáculos, na Figueira da Foz.

Coreógrafa e bailarina, iconoclasta, Rocío Molina (Málaga, 1984) criou uma linguagem artística própria, assente na tradição reinventada de um flamenco que respeita a sua essência e que abraça as linguagens mais vanguardistas.

"Caída del Cielo" é uma co-apresentação com o Teatro Rivoli (mais informação em anexo).



ROCÍO MOLINA // Caída del Cielo

Sex 14 Junho 21h00 - Teatro Rivoli, Porto

Sáb 15 Junho 22h00 - Citemor, CAE Figueira da Foz



Rocío Molina regressará este ano a Montemor-o-Velho para encerrar o programa do festival, que decorrerá entre 25 de Julho e 17 de Agosto, entre a vila histórica do Baixo-Mondego e as cidades de Coimbra e Figueira da Foz. Em residência de criação, desenvolverá um site specific para a sua série designada "Impulsos", um conjunto de performances em que a artista se lança na conquista de espaços e situações improváveis: um parque, uma praça, a margem de um rio, um museu, espaços públicos ou privados, improvisando e descobrindo novos caminhos...