Shigeko Kubota, uma das primeiras mulheres pioneiras da vídeo arte

Casa da Esquina, 16 Março, 22h00

Shigeko Kubota foi mulher de Nam June Paik que explorou, nos anos 60, a nova linguagem dos media. Trabalhou em paralelo com o marido, mas a história ofuscou-a.

Em jeito de celebração do pioneirismo do trabalho de Kubota, e associando-se ao programa "Os Dias das Mulheres" promovido pela Casa da Esquina, o Projecto Videolab apresenta um evento que mescla performance, vídeo e instalação inspirado no trabalho da artista. Pegando iconograficamente na ideia de alguns dos seus trabalhos, o Videolab concebeu, para este evento, duas obras: uma performance, tomando como referência um dos vídeos de Kubota, "Duchamps Grave" e uma vídeo instalação tomando como referência a vídeo escultura denominada "Berlin Diary". Ambas as intervenções se inspiram nas variadas formas existentes de ofuscar a "voz" da mulher.

Intervenientes: Carmo Almeida, Benvinda Araújo, Filomena Praça

Vídeo Instalação: Videolab

Produção: Sérgio Gomes, José Vieira

Design: José Vieira

Organização: Projecto Videolab

Apoio: Casa da Esquina, Câmara Municipal de Coimbra



Projecto Videolab

www.projectovideolab.com