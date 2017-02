Sete anos de sorte: Birds Are Indie fazem a festa no TCSB

O concerto-festa de aniversário dos "Birds Are Indie" é o ponto alto da programação do TCSB deste semana. Nas manhãs de Sábado, a Cláudia Sousa volta a abrir a sua mala das histórias, com livros e contos para toda a família.



"Seven years of luck [Sete anos de sorte]" é o título que os Birds Are Indie quiseram dar à sua festa de aniversário, que terá lugar em Coimbra, no Teatro da Cerca de São Bernardo, a 18 de Fevereiro.



O trio conimbricense (Joana Corker, Ricardo Jerónimo e Henrique Toscano) lembra a forma como a banda nasceu, "com uma melodia e um assobio", em 18 de Fevereiro de 2010. E assume que "sorte" talvez seja a palavra ideal para resumir os sete anos de percurso: para começar, não queriam ter uma banda, mas alguns amigos obrigaram-nos. Depois, não imaginavam algum dia tocar ao vivo, mas receberam o primeiro convite, o que levou a concertos por todo o país e por Espanha. E gravar vários EP e três álbuns de longa duração, um deles em vinyl? "Deu trabalho, mas a sorte ajudou... "Nada estava nos planos, mas foi acontecendo", afirmam.

Depois de alguns EPs, um tema do disco "How music fits our silence" foi incluído nos Novos Talentos FNAC 2012. Sendo uma banda independente, tem-se afirmado junto do público e da crítica, contando com uma discografia assinalável, em vários formatos, onde se incluem ainda "Love is not enough" (2014) e o mais recente "Let's pretend the world has stopped" (2016). Apesar dos vários concertos que têm feito por toda a Península Ibérica, continuam a definir-se como "um projecto absolutamente descomprometido e nada virtuoso, onde o mais importante persiste, ainda: o amor e uma pop íntima e sincera, baseada em canções que umas vezes nascem alegres e outras vezes tristes, consoante ditam os dias..."



No concerto-festa que marcaram para dia 18 juntarão em palco um exuberante conjunto de amigos e convidados de luxo: Carlos Mendes (The Twist Connection, Bunnyranch, Tédio Boys), João Rui (a Jigsaw), Jorge Ferreira (Senhor Doutor, Pinto Ferreira, The Guys From The Caravan), Jorri (a Jigsaw), José Rebola (Anaquim, Speeding Bullets), Paula Nozzari (a Jigsaw, The Parkinsons), Pedro Chau (Ghost Hunt, The Parkinsons), Toni Fortuna (d3ö, Mancines, Tédio Boys, é'Mas Foice), Tracy Vandal (Tiguana Bibles, a Jigsaw) e Victor Torpedo (The Parkinsons, Tiguana Bibles, Tédio Boys).



Os bilhetes custam entre 6 e 8 Euros e podem ser comprados ou reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt



Cláudia Sousa e as Flores de Livro

No mesmo dia, mas de manhã, Cláudia Sousa apresenta uma nova sessão de Flores de Livro - Leitura de Contos para a Infância, uma iniciativa que acontece mensalmente desde Janeiro de 2013. No ambiente calmo e de grande proximidade proporcionado pelo bar do Teatro, a educadora sócio-educativa abre a sua mala dos livros e conta aos mais pequenos (M/2) um conjunto de histórias escritas a pensar neles. Para além de estimular a criatividade e a imaginação dos seus pequenos ouvintes, a iniciativa tem como objectivo criar o gosto pela leitura e a familiaridade com o livro enquanto objecto. No final de cada sessão, os participantes são convidados a manusear os livros que foram lidos e a fazer os seus próprios desenhos, inspirados pelas histórias que acabaram de ouvir. Podem ainda requisitar alguns dos livros trazidos pela animadora e levá-los para casa até à sessão seguinte. Os bilhetes custam entre 5 Euros (adulto+criança) e 3 Euros (individual). Podem igualmente ser reservados pelos contactos habituais do Teatro.