Filmes brasileiros no Festival de Locarno

LOCARNO 1 - dentro de três semanas começará o Festival de Locarno, segue a primeira da série.



As Boas Maneiras, filme de terror rodado em São Paulo, dos cineastas Juliana Rojas e Marco Durtra, coprodução francobrasielira, foi selecionado para a competição internacional do Festival de Cinema de Locarno.



Severina, filme do cineasta Felipe Hirsch, coproduzido com o Iruguai, estará na competição da mostra Cineastas do Presente.



Para a mostra Sinais de Vida, foi selecionado o filme de Adirley Queirós, Era Uma Vez Brasília, uma espécie de ficção científica com preocupações sociais.



Falado em português mas dirigido pelo suíço Samuel Chalard, o filme Favela Olímpica, mostrando os prejudicados pelos Jogos Olímpicos do Rio, foi escolhido para a Semana da Crítica.



O Festival Internacional de Cinema de Locarno está próximo, irá do 2 ao 12 de agosto. Hoje, na coletiva com a imprensa, foram revelados os filmes selecionados.

Entre eles os filmes brasileiros.

Rui Martins

Foto: Por Fritz Geller-Grimm - Obra do próprio, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453415