"Silas e suas "Siladas" de Inverno 2018

-0-

"Muita gente impune só vai achar salvação mesmo no meio do inferno de suas improbidades datadas."

-0-

Status de relacionamento para o Dia dos Namorados:

OBDC. (silascorrealeite)

-0-

E impossível ser aprendiz sozinho.

Dalai Brahma Silas Correa Leite e suas "silabadas"

-0-

Remember Forever

"Miga" virtual indagou:

-Poeta, vc chegou a ir em algum show da Elis Regina?

Coração disparando um trem azul e olhos com falsos brilhantes respondi com a alma em lã de vidro:

-EU AINDA ESTOU NO SHOW DA ELIS REGINA!

(Silas Correa Leite/Travessia)

-0-

Antes solzinho,

que em si menor acompanhado(si...las...sustremido)

-0-

Coxinhas unidos,

Jamais serão benignos.

(Serie Rastros de Ódio) #silascorrealeite

-0-

2016 ainda não acabou. Estoquem armas, ou alimentos. Terrível época de vacas magras para a manada que xingou a DILMA de vaca (SCL)

-0-

Quem era criança e conversava sozinho//Já tinha leve mão abrindo seu caminho//Ou era a solidão em coroa de espinhos? (SCL)

-0-

"Quando a morte apertar a campainha/Vou saber no íntimo e me movo/Saio pelas portas do fundo/Volto a ser criança de novo/Que a morte ao me ver, dirá/-Aprontando de novo, piá?/E vai-se embora sem me levar desse mundo (Improviso de uma campainha estragada, silas e suas "siladas")

-0-

Um lobo quando volta derrotado para a sua alcateia, ainda é um lobo - silas e suas "siladas" - www.portas-lapsos.zip.net

-0-

Eu só leio ouvindo a música das pgs virando...o tambor do meu coração ofegante, a orquestra das palavras flamejando e os meus olhos-pássaros trilhando os parágrafos das sintonias do autor na cadencia das narrativas em harmonia... Silas Correa Leite e suas "siladas"

-0-

Quem tem a alma na arte, jamais pode ser água-com-açúcar.

Dalai Brahma Silas Correa

-0-

Vc moraria num avião velho sem gasolina? A terra nave velha quase sem combustível. Não tem outra. Nem saída.(SCL)

-0-

SE QUERES PARTIR

Se queres partir/Eu tomo conta de tua ausência para ti/Se queres ficar/Seja minha ausência em ti/Se vamos morrer juntos/Juntos construiremos um castelo no céu/Se vamos dizer adeus/Cada um levará o outro no longe/E assim, longe e ausência formarão/Um esconderijo de lágrimas - silas e suas "siladas" #silascorrealeite - www.portas-lapsos.zip.net

-0-

A vida

E uma peça de teatro em que,

Muitos dos que nela ainda apenas

representam

Já estão mortos.

............................

Silas Correa Leite (Crime e Castigo em Cem anos de solidão)

-0-

... solidão não seria, a filosofia da liberdade mais pura? Poeta não tem solidão. Tem nela a oficina de sua alma em criação....

Silas Correa Leite - Em solo improviso (OFICINA SOLIDAO)

-0-

Interessante que muita gente que fez coisas erradas e impunes a vida inteira, de repente vira falso místico? (SCL)

-0-

Não tenho verdades e nem certeza de nada. Mas isso atiça minha imaginação quando escrevo. A verdadeira filosofia mora na dúvida(Scl)

-0-

Ou muito me engano,

Ou muitos me enganam.

A liberdade está na dor? silascorrealeite

-0-

"Gente ... agora tem Depilação Com Açúcar.... Vai ter muita gente diabética, mas, falando sério, quando vai ter depilação com Cerveja? - Silas e suas 'siladas' - www.portas-lapsos.zip.net

-0-

O carinha, hoje ainda pobre pq nunca afinal foi nada e ninguém na vida, filho de pobre, nunca estudou, foi usado pelo sistema, sacaneou amigos e colegas, perdeu emprego público por ser mau caráter e interesseiro, sempre arrumou mulher viúva e aposentada para o sustentar na fuça dura, diz, analfabeto político, cara de tacho, apregoa que o Brasil jamais será "comunista" (ele não sabe realmente o que é comunismo; e que o Brasil jamais poderia ser comunista), e diz que o Brasil, quer o PT queira ou não queira será sempre "capitalista" (que mané!), depois fala em amor, Deus, família, e pediu para eu o incluir como amigo. Recusei, claro, um Coxinha analfa e reaça caipira e bocó, frustrado, falido, sem nada e sem ninguém, torcendo contra o povão (sua origem e minha), reafirma ainda mais o meu lado de pobre que venceu na vida com as mãos limpas, mas nunca esqueceu as origens, nem traiu as causas pelos fracos e oprimidos, que está sempre contra o opressor - Silas Correa Leite - Silas e suas "siladas" - www.artistasdeitarare.spot.com/

-0-

Nada acontece por acaso. Tudo acontece por atraso. Quem nos protegera do ocaso?

Dalai Brahma Silas.

-0-

O Ciro saiu pela culatra. E o Cavalo de Troia da direita inclusive de tucanus corruptus impunis (SCL)

-0-

...um dia nem mais haverá uma Cuba para a gente ir, como nos mandam sempre. Seremos todos uma cloaca américa. Seremos então só uma Quinta Avenida em uma Disneylândia repleta de lojas de armamentos e drogas. (SCL)

-0-

Tudo o que escrevo, romances, poemas, ensaios, criticas, etc; tudo se passa na "alma humana" tentando compreender a vida possível (SCL)

-0-

Um dia todos seremos lixo.

-0-

O brasileiro seria suspeitamente inocente histórico demais, ou parvo dissimulado para compreender as merdas que faz? (SCL)

-0-

Somos todos escravos da ignorância ancestral e da histórica corrupção vitalícia? (SCL)

Voo de Solidão na Polis

HOJE VI UMA IDOSA AMIGA VIZINHA, SEMPRE SOLITÁRIA E TRISTE, CONVERSANDO COM OS PÁSSAROS NUM PESSEGUEIRO DO JARDIM DO MEU CONDOMINIO.

Poeta, pensei: então nem tudo está perdido. Silas Correa Leite

-0-

Coxinha tem

MULA INSPIRADORA?

-Dalai Brahma Silas Correa Leite

-0-

E se a classe média estudasse mais, se informasse melhor? Deixaria de ser ignorante e insensível? (SCL)

-0-

O jogo e sujo.

Seja limpo.

Ou se corrompa, fique rico impunemente com as mãos sujas

E faça parte do esquema

Para nunca ter moral

De xingar quem quer que seja,

De corrupto ou ladrão.

-0-

Se esterilizassem corruptos e ladroes, não iria mais nascer ídolos de Coxinhas?

-0-

Se nos abrirem os olhos completamente, quem, ao ver tudo, terá coragem para querer sobreviver? (SCL)

-0-

Qual a melhor "viagem interior", indaga um amigo. Voltar a pé, um dia, pra Itararé, e com as mãos limpas, vencedor... (SCL)

-0-

SILAS CORRÊA LEITE

E-mail: poesilas@terra.com.br

Site: www.artistasdeitarare.blogspot.com/