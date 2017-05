Aprovado Projeto do PEV

Reposição de quatro carruagens na Linha Verde do Metropolitano de Lisboa

O Projeto de Resolução apresentado pelo Os Verdes que repõe a circulação de quatro carruagens na Linha Verde do Metro foi hoje aprovado na Assembleia da República.

De acordo com o Projeto aprovado esta situação permanecerá até que seja possível a circulação de comboios com seis carruagens, o que ocorrerá após a conclusão das obras de ampliação na estação de Arroios da Linha Verde do Metropolitano de Lisboa, também previsto no referido no Projeto de Os Verdes.

O PEV releva a importância desta aprovação, na medida em que é um contributo para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Metropolitano de Lisboa, que se tinha degradado ainda mais desde o dia 22 de Fevereiro de 2012, data em que esta empresa transportadora diminuiu de quatro para três o número de carruagens que circulavam na Linha Verde, por pretensos motivos de adequação da oferta à procura do serviço, o que de imediato se comprovou ser falso.

O Grupo Parlamentar "Os Verdes"