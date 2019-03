Tema: "Apoios ao desenvolvimento e promoção das Artes e Ofícios - como incrementar?"

Coimbra, 13 de março de 2019 - A Delegação Regional do Centro do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP) e o Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) irão promover conjuntamente o seminário "Apoios ao desenvolvimento e promoção das artes e ofícios - como incrementar?", que terá lugar no auditório do CEARTE, na Rua António Sérgio, nº 36 - Zona Industrial da Pedrulha, em Coimbra, no dia 22 de março, entre as 10h00 e as 12h30.

O programa para a promoção das atividades artesanais é constituído por um conjunto de modalidades de apoio à capacitação de pessoas para trabalharem neste setor, ao estímulo do empreendedorismo e à promoção e comercialização de produtos artesanais.

O objetivo deste seminário consiste em apresentar as principais medidas de apoio ao artesanato e produções locais, desde o apoio à criação de emprego, benefícios da Carta de Artesão e Certificação de Produções Artesanais, aos apoios à participação em feiras e organização de certames de artesanato e produtos endógenos. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia 19 de março, através de geral@cearte.pt / 239497200 ou dcsef@iefp.pt

Documento(s) anexo(s): Programa.

