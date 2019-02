Angola: Futebolistas apoiam Registo de Nascimento

Futebolistas apoiam Registo de Nascimento

A Federação Angolana de Futebol (FAF) e os dois maiores clubes de futebol, angolanos, 1º de Agosto e Petro de Luanda, manifestaram o seu compromisso com os esforços do Governo de Angola em registar todas as crianças.

Desta forma, as duas equipas e a FAF passaram a fazer parte do grupo de aliados da campanha Paternidade Responsável, realizada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos com o financiamento da União Europeia e o apoio do UNICEF.

A campanha pretende promover a paternidade responsável em Angola, tendo como público prioritário homens com idades entre os 18 e 50 anos. Nesta primeira fase, o objectivo é encorajar os homens a registarem os seus filhos.

Mais detalhes na Nota de Imprensa produzida pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos que enviamos em anexo.

Heitor Lourenço

Oficial de Comunicação / Communication Officer