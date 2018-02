Irã declara fim 'da época dos ataques impunes' na Síria

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamkhani, declarou o fim "da época dos ataques impunes" depois do incidente na fronteira da Síria com Israel.

"O povo sírio provou desta vez que responderá a qualquer ato de agressão", disse o secretário citado pela agência iraniana Tasnim.

Ali Shamkhani sublinhou que os representantes do exército iraniano estão na Síria apenas como conselheiros militares.No sábado (10), militares israelenses declararam ter interceptado um drone iraniano que violou o espaço aéreo vindo do território sírio. Como resposta, a Força Aérea de Israel atacou a base de drones na área de Palmira, ao que Síria, por sua vez, respondeu com fogo de defesa antiaérea e derrubou um avião israelense. A tripulação conseguiu se ejetar.

Mais tarde foi informado que Israel realizou mais um ataque contra 12 instalações militares sírias e iranianas na Síria. Damasco acusou Israel de agressão.

Foto: By Sam Mugraby, Photos8.com, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7327015

