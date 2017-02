Imperial Tobacco Portugal nomeia novo Corporate Affairs

João Pedro Lopes é o novo Corporate Affairs da Imperial Tobacco Portugal. A empresa faz parte do cluster da Altadis - a maior tabaqueira espanhola adquirida em 2008 pela Imperial Tobacco - e que integra também os mercados de Espanha, Andorra, Gibraltar e Ilhas Canárias. Neste seu novo cargo, João Pedro Lopes reporta à directora de Corporate and Legal Affairs da Altadis em Madrid, Rocío Ingelmo.

Licenciado e pós-graduado em Relações Internacionais, João Pedro Lopes ocupou desde 2011 os cargos de Corporate Strategy and International Affairs e Corporate Affairs Manager da empresa JP Inspiring Knowledge, da J. P. Sá Couto.

De 2006 a 2010, o novo responsável pelas áreas de Relações Institucionais e Comunicação da Imperial Tobacco Portugal ocupou o cargo de assessor político do eurodeputado Ribeiro e Castro, em Bruxelas.

O percurso profissional de João Pedro Lopes passou ainda pelo GRIEC - Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça, tendo também sido chefe de gabinete no extinto Governo Civil de Braga.

Na Imperial Tobacco Portugal o novo responsável pelas Corporate Affairs terá como funções as relações da empresa com os órgãos de Comunicação Social bem como a gestão de todos os contactos institucionais.

Em Portugal desde 2006, a Imperial Tobacco tem vindo a aumentar todos os anos a sua relevância de mercado e o seu peso na economia nacional. A Imperial Tobacco comercializa, entre muitos outros, os produtos John Player Special, uma das marcas de cigarros mais vendidas em Portuga e líder no segmento de tabaco de enrolar.