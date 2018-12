CEARTE executa prémio atribuído à Universidade de Aveiro no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O processo de concepção e execução da peça intitulada "A Mão à Inovação" decorreu nas oficinas do CEARTE, em Coimbra, com recurso a uma das mais antigas técnicas artesanais de produção em vidro - o "Casting".

Em 2018, a comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro) contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, José António Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, João Costa, Secretário de Estado da Educação, Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego, Paulo Teles Marques, Presidente do Conselho de Administração do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE), e ainda, Luís Rocha, Diretor do CEARTE.

A iniciativa, promovida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas e teve como objetivo distinguir pessoas e entidades que desenvolveram ações, iniciativas ou projetos relevantes para a sociedade na linha da promoção do estudo e da investigação sobre os fenómenos da deficiência, reabilitação e participação social das pessoas com deficiência.

De entre os galardões atribuídos na cerimónia, o Prémio de Inovação Tecnológica Eng.º Jaime Filipe distinguiu a Universidade de Aveiro, pela sua prática de sensibilização da sociedade para a prevenção da incapacidade e para a conceção, produção e comercialização de produtos, equipamentos e tecnologias que promovam a inclusão e a participação das pessoas com deficiência na vida ativa como agente de melhoramento da qualidade de vida.

A criação da peça representativa deste prémio esteve a cargo do CEARTE e foi entregue por Paulo Teles Marques e Ana Sofia Antunes aos vencedores da Universidade de Aveiro. A solicitação partiu diretamente do INR, que pretendia um trabalho de prestígio consentâneo ao mérito do vencedor.

Trata-se de uma peça única e exclusiva, de execução complexa e demorada: primeiro foi feito o modelo em barro, depois um outro modelo em cera de abelha, seguiu-se um molde em gesso refratário onde foram colocados pedaços de vidro, e, por fim, a peça foi sujeita a cozedura a alta temperatura.

A "mão" encontra-se apoiada numa base de metal e madeira e ilumina-se ao toque, deste modo, interligando tradição e inovação, saber-fazer artesanal com design e contemporaneidade. "A Mão à Inovação" é também uma metáfora que representa "o encontro dos homens, do qual nascem as ideias e os caminhos de inovação".

O curso de "Casting - Fusão de Vidro" irá iniciar durante o ano de 2019, no CEARTE.

Coimbra, 11 de dezembro de 2018

Documento(s) anexo(s): Foto da entrega do prémio aos vencedores da Universidade de Aveiro pelo Dr. Paulo Teles Marques (Presidente do Conselho de Administração do CEARTE) e pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.

