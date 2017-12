Cuba continua a investir e a liderar na Educação

O direito ao ensino em todos os níveis é uma das grandes conquistas de Cuba. Com o alto investimento realizado no sector (13% do PIB), o seu desenvolvimento e qualidade são reconhecidos a nível internacional.

Pese embora as limitações decorrentes do bloqueio económico, financeiro e comercial imposto pelos Estados Unidos, a Ilha cumpre grande parte das metas propostas no ponto 2 (referente à Educação) dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos pelas Nações Unidas, salienta a agência Prensa Latina.

De acordo com diversos relatórios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), Cuba é o país da América Latina com o maior índice de desenvolvimento na Educação e o único que cumpre os objectivos globais do programa Educação para Todos (EPT), estabelecido por este organismo no ano 2000.

Cuba consagra a este sector 13% do Produto Interno Bruto (PIB). Neste ano que agora está a terminar, os gastos em Educação foram superiores a 280 600 000 de euros (equivalendo a 23% da despesa orçamental) e destinaram-se à formação de professores e ao funcionamento das escolas nos diversos níveis de ensino, revela a Prensa Latina.

Direito inalienável de todos

A Educação surge na Constituição cubana como um direito inalienável de todos os cidadãos, constituindo uma das prioridades do Estado.

O ensino universitário, os programas de prevenção da delinquência, a educação sexual responsável, a formação de valores e a questão do género assumem um lugar de destaque no programa de ensino cubano.

A Prensa Latina salienta ainda a importância dada à educação especial, de forma «a potenciar o desenvolvimento integral de pessoas com necessidades específicas», bem como o papel que assumem as escolas de arte, educação física e desporto: «encarados como um direito do povo (...), estes centros estimulam a formação de profissionais e instrutores nas respectivas áreas, e contribuem para potenciar o futuro das artes e do desporto em Cuba».

Congresso Internacional Pedagogia 2017

Na 15.ª edição do Congresso Internacional Pedagogia 2017, que decorreu em Havana no início deste ano (de 30 de Janeiro a 3 de Fevereiro), funcionários da UNESCO, dirigentes de organismos internacionais, delegados de 51 países e personalidades como Kailash Satyarthi (prémio Nobel da Paz em 2014) reconheceram as conquistas alcançadas pela ilha caribenha no âmbito da Educação.

Entre as virtudes apontadas figuram a existência de um sistema inclusivo, a gratuidade do ensino e os seus altos índices de qualidade.

Na sessão de encerramento, o primeiro vice-presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, referiu-se à necessidade de uma educação de qualidade e emancipadora para todos, em todo o mundo, «como arma de combate contra a despolitização, a indolência e a alienação», indica o Cuba Debate.

