Parceria CCILC e BUYIN.PT





A Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa (CCILC) e BUYIN.PT estabelecem parceria para a promoção do comércio eletrónico entre Portugal e a China



28 de agosto de 2019



Com a celebração deste acordo, os associados e parceiros da CCILC podem agora mais facilmente divulgar e vender os seus produtos através da BuyinPortugal.pt, a principal plataforma dedicada ao comércio eletrónico B2B entre os dois países, atualmente com especial enfoque no norte da China.



A CCILC, que tem por missão fomentar as relações económicas e comerciais entre os dois países, associa-se assim à BUYIN.PT, empresa reconhecida na área do comércio eletrónico, e pioneira na conceção, gestão e implementação do primeiro e- marketplace dedicado às empresas exportadoras Portuguesas.



A missão da BuyinPortugal é tornar os negócios das empresas portuguesas mais fáceis em todo o mundo, apoiando-as no acesso aos mercados internacionais e durante todo o processo de exportação, dando aos fornecedores portugueses as ferramentas necessárias para atingir uma audiência mundial para os seus produtos, e ajudando os compradores internacionais a encontrar os produtos dos fornecedores portugueses, facilmente e com eficiência.





Vasco Botelho de Sousa



e-mail: vs@buyin.pt