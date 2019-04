Após dores de cabeça e na mandíbula, Polliana Aleixo realiza tratamento em clínica

No ano passado, atriz foi diagnosticada com hipertrofia no masseter

A atriz Polliana Aleixo, que interpreta a personagem Kesiah na novela 'Jesus' da Record, esteve na tarde de hoje na Clínica Reference e foi atendida pela dentista Daniela Fernandes para continuar um tratamento na mandíbula.

Polliana sentia muitas dores na cabeça e na mandíbula e foi diagnosticada com hipertrofia no masseter. Se trata de um aumento do tamanho do músculo.



O tratamento consiste na aplicação de toxina butolínica, popularmente conhecida como botox, que é aplicada na região e funciona como um relaxante muscular, diminuindo as dores.

Além do botox, Polliana também passou a utilizar uma placa nos dentes para dormir, o que evita risco de quebra deles e até mesmo o bruxismo (ranger de dentes).

Foto Divulgação