Estamos com o verdadeiro povo de Venezuela

Conselho Político Nacional



Neste 10 de janeiro toma posse Nicolás Maduro Moros como Presidente constitucional da República Bolivariana de Venezuela. Só 13 governos da América, muito menos da metade, reunidos em dias passados em Lima, optaram por negar reconhecimento a sua dignidade. Pelo contrário, mais de uma centena e meia deles na África, Ásia e na própria América Latina apoiam ao mandatário venezuelano eleito em eleições livres a 20 de maio do ano anterior.

Curiosa a lista dos inimigos da revolução bolivariana. O governo dos Estados Unidos, o primeiro. Bolsonaro, Macri, Duque, entre outros, representantes todos da avareza sem medida do grande capital. Alguém recomendou alguma vez que, se querias conhecer realmente um homem, reparasse em seus inimigos. Se pode manter uma visão crítica sobre a aguda crise pela qual passa a Venezuela, porém se somar à lista dos detratores do chavismo é se rebaixar demasiado.

Em sua cínica declaração, os governos que a subscreveram manifestam sua convicção de que a solução à crise política na Venezuela corresponde aos venezuelanos, ao mesmo tempo em que invocam as mais abusivas formas de ingerência nos assuntos internos da pátria de Bolívar. Dizem reafirmar sua inequívoca e firme condenação à ruptura da ordem constitucional e do Estado de Direito na Venezuela enquanto promovem abertamente a consumação de um golpe de Estado.

Se algo se pode concluir em forma categórica após cada intervenção e desestabilização de governos incômodos por parte do império e seus aliados em qualquer parte do mundo é que o povo dos países vitimizados é o que menos lhes importa. Seus direitos, suas liberdades, proclamados com pompa para condenar tal governo são pisoteados sem piedade após a queda deste. Afeganistão, Iraque e Líbia são exemplos recentes.

O que conta é assegurar os recursos e as riquezas do país destruído, assentar no poder a um setor disposto a bombardear uma vez mais ao próprio povo, garantir o latrocínio da grande potência. A verdade se distorce quando as grandes corporações das comunicações atribuem a crítica situação desse povo à incapacidade e má-fé de seus governantes, quando na realidade é produto de planejadas manipulações e especulações de toda ordem.

Nosso partido reconhece e proclama a legitimidade do governo do Presidente Nicolás Maduro Moros. Condena a atitude vergonhosa do governo colombiano, rechaça plenamente a declaração de Lima, apoia sem vacilações a revolução bolivariana. Nunca nos falhou a voz para defender a verdade. O verdadeiro povo da Venezuela, contra toda manobra, elegeu livremente seu governo. É um povo pacífico, defende o que é seu. Estamos com ele.



CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM FARC

Bogotá, 10 de janeiro de 2019.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto

