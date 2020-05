James Cameron divulga provas da rodagem de Avatar II

Los Angeles, EUA, 11 mai (Prensa Latina) O cineasta canadense James Cameron compartilha hoje nas redes sociais algumas imagens da rodagem da segunda parte de seu filme multipremiado ?Avatar', um clássico do gênero de ficção científica.

O novo longa-metragem já tem data de estréia: 17 de dezembro de 2021, e nas fotos publicadas no perfil do filme no Twitter podemos ver o diretor dando instruções aos atores, prévio à imersão destes em um tanque artificial de água, para gravar seus movimentos.



A paixão de Cameron pelas profundidades marinhas é bem conhecida e desenvolvida no cinema em filmes como ?O abismo'.



Segundo a pouca informação que foi adiantada, a segunda parte de ?Avatar' se desenvolverá em grande parte embaixo d'água e dará continuidade à relação do casal de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri Omaticaya (Zoe Saldana), dedicados a defender o mundo de Pandora, uma lua do planeta Polifemo cuja atmosfera é tóxica para os humanos.



Mas ao mesmo tempo, Pandora alberga uma espantosa biodiversidade e está habitada pelos na'vi, uma raça humanoide de pele azul, com alguns traços felinos e ossos reforçados de forma natural com fibra de carbono.



A primeira parte de ?Avatar' foi, em seu momento, o filme com maior bilheteria da história do cinema, e esteve indicado, em 2010, ao prêmio Oscar na categoria de melhor filme; depois só ganhou o prêmio nas categorias de melhores efeitos visuais, melhor direção de arte e melhor fotografia.



Além de diretor, Cameron é roteirista, produtor de cinema, engenheiro, filantropo e navegador marinho de reconhecida trajetória.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=31081&SEO=james-cameron-divulga-provas-da-rodagem-de-avatar-ii