Os Verdes querem reposição de uma praia fluvial em Sejães (Oliveira de Frades)

Discute-se amanhã, dia 10 de abril, na Assembleia da República, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o Projeto de Resolução Nº 1015/XIII/2ª que Os Verdes entregaram no Parlamento que recomenda ao Governo que desenvolva as medidas necessárias para a reposição de uma Praia Fluvial em Sejães (Oliveira de Frades), com características semelhantes à praia submersa pelo Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida.

Embora no Estudo de Impacte Ambiental e respetiva DIA do Aproveitamento Hidroelétrico esteja referida a reposição das praias fluviais, o facto é que a praia existente em Sejães, entretanto submersa, está a ser substituída por dois tanques de águas públicas (piscinas) nas proximidades da albufeira, após a EDP, responsável pela barragem, ter celebrado um protocolo e "adjudicado" as obras à autarquia local a troco de dois milhões de euros, no anterior mandato.

A substituição da praia fluvial, ícone de Sejães, por piscinas, para além de em nada contribuir para reforçar a identidade desta povoação, poderá deixar de ser um elemento de atratividade para dinamizar a própria atividade turística e de lazer, com impacto na economia local, pois aqueles equipamentos serão iguais a tantos outros existentes no país.

Para além disso, não se tratam de soluções equiparadas, não só porque as praias fluviais são lugares bastante atrativos pela interação entre água, banhos e espaço envolvente onde podem livremente conviver, descansar e desfrutar da natureza, como pelo facto das praias fluviais serem de acesso público e gratuito, enquanto a utilização da piscina poderá ter um custo de acesso.

Os Verdes encaram as piscinas, que estão a ser executadas, como uma compensação pelos prejuízos causados à população pelo Aproveitamento Hidroelétrico, e não como uma reposição da praia fluvial existente, pelo que o presente Projeto de Resolução recomenda ao governo tome as medidas necessárias para que seja reposta na zona de Sejães uma praia fluvial, de acordo com a Avaliação de Impacte Ambiental.

O Grupo Parlamentar "Os Verdes"