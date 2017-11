Ministério Público agora investiga docentes por "liga dos comunistas"

Jornal GGN - Jamilson Souza e André Mayerr, ex-reitor e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, viraram alvos do Ministério Público Federal sob a acusação de suposta desobediência.

Em 2013, os docentes teriam recebido uma ordem judicial para suspender as atividades do Centro de Difusão do Comunismo, um grupo de estudos mantido pela Universidade.

Segundo publicação do Brasil 247, os procuradores sequer afirmaram que houve, de fato, ação por parte de ambos que configure o descumprimento de ordem judicial, mas decidiram instaurar o inquérito e convocar os docentes mesmo assim. A alegação é que eles usam dinheiro da Universidade para "convocar pessoas" para a "Liga dos Comunistas".

De acordo com a página oficial do Facebook, a liga é registrada no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ desde 2009 e "constitui um núcleo de estudo e pesquisa sobre a ordem contemporânea do capital e sobre o modo de produção comunista, referenciado à teoria social de Marx e à tradição marxista".

Dentre as atividades desenvolvidas estão a leitura de livros e debates quinzenais dobre as obras de Marx, incentivo à investigação científica, produção e divulgação de artigos em eventos e revistas, publicou o 247.

