Feira Cultural leste europeia de SP - 11 nov

"Neste Domingo , dia 11 de Novembro das 10 às 17h na R. Aracati Mirim ao lado do Parque Ecológico de Vila Prudente convidamos para nossa tradicional "Feira Cultural Leste Européia de S.P.", evento comunitário mensal do bairro de Vila Zelina e alusivo a cultura imigrante leste europeia ofertando praça de alimentação e artesanato típico representando 14 (Quatorze) comunidades de imigrantes e descendentes de imigrantes do leste europeu (bielorrussos, búlgaros, croatas, eslovenos, eslovacos, estonianos, húngaros, letos, lituanos, poloneses, romenos, russos , tchecos e ucranianos) e da comunidade paulistana desta região leste européia de Vila Prudente e oficinas culturais gratuitas.

Venham experimentar as delícias da culinária artesanal leste européia como o "Varêniki , o Pelimeni , Siliótka e a Vodca Russa". A "Bureka" e a "Milina" Búlgara. O "Pinene Knedlik" e a "Becherovka" e o "Joelho de Porco" Tchecos. O "Kugelis" e o "Krupnikas" L ituano . O "Chachlik" Húngaro. O "Hamburguer Russo Perestroika". O "Kváss" - bebida artesanal fermentada leste européia e a cerveja sua artesanal e muito mais.

O artesanato típico como as "Matrioshkas" Russas (bonequinhas que se encaixam umas nas outras e simbolizam a perpetuação da cultura e alma russa), a Arte Ucraniana em Porcelana , A Machetaria Búlgara, A Arte em Madeira e Tecido Eslava. Os Ovos Pintados com motivos Eslavos e o diversificado artesanato da comunidade de Vila Prudente.



Agradecemos Antecipadamente,



AMOVIZA

www.amoviza.org.br