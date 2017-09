Venezuela reabre investigações sobre 300 casos de assassinato de camponeses

A investigação de 300 casos de assassinatos de líderes camponeses vai ser reaberta pelas autoridades venezuelanas, no âmbito das medidas governamentais para proteger os trabalhadores do campo da violência política promovida pela extrema-direita.

O governo venezuelano pretende proteger, em conjunto com diversas instituições, os trabalhadores do campo da violência da extrema-direita Créditos/ entodonoticias.com

A medida foi decidida numa reunião de alto nível em que participaram representantes do Provedor de Justiça, da Procuradoria-Geral da República e da Defesa Pública, noticiou esta quarta-feira a AVN.

O encontro contou ainda com a participação de delegados do Ministério do Eco-socialismo e da Água, do Instituto Nacional de Terras e da Fundação Vítimas de Assassinato Político e Campesino.

Reunidos em Caracas, os representantes destas instituições decidiram ainda promover o trabalho de prevenção, de forma a evitar a ocorrência de novos assassinatos de dirigentes do campo e outros crimes de ódio por motivos políticos.

A este propósito, a representante das vítimas de assassinato político, Maite García, manifestou a sua satisfação face à decisão do governo de reabrir estes 300 casos, sublinhando que a sua organização irá continuar a receber denúncias, para as dirigir aos organismos competentes.

«Precisamente nós, que fomos vítimas, porque os nossos familiares foram assassinados por pensar de maneira diferente» - situação que levou ao surgimento da fundação que documenta esses casos -, «temos muita expectativa quanto a esta mesa de trabalho, na qual se recolhem todos os casos sobre a violência nos nossos campos», disse García.

A Fundação Vítimas de Assassinato Político e Campesino apresentou à Assembleia Nacional Constituinte (ANC) propostas para sancionar os crimes cometidos por divergências de natureza política, acrescentou, sublinhando a importância de contribuir para o debate sobre a Lei contra o Ódio, a Intolerância e de Convivência Pacífica.

Foto: O governo venezuelano pretende proteger, em conjunto com diversas instituições, os trabalhadores do campo da violência da extrema-direita Créditos/ entodonoticias.com

in