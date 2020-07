PEV questiona CML sobre utilização de sopradores de folhas

O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes entregou, na Assembleia Municipal, um requerimento em que questiona a CML sobre utilização de sopradores de folhas a gasolina ou eléctricos nos espaços públicos da cidade.



REQUERIMENTO:



A utilização de sopradores de folhas na cidade de Lisboa tem gerado algumas reclamações devido à poluição atmosférica e sonora, pelo facto de estes equipamentos emitirem ruído excessivo, gases provenientes da queima de combustíveis e pela suspensão de poeira devido à força do ar expelido.



Estes aparelhos são usados para soprar folhas que se encontram no chão e formar montes que serão depois recolhidos, cujo ruído, além de intenso, é também contínuo.



A utilização destes aparelhos cria nuvens de pó que acabam por poder ser prejudiciais à saúde pública, uma vez que lançam para o ar várias substâncias, como alergenos e pesticidas, cujos efeitos sobre o sistema respiratório se tornam mais intensos em tempo seco, nomeadamente dos cidadãos sensíveis a desenvolver reacções alérgicas.



Face ao exposto, importa considerar a utilização de outras soluções mais ecológicas, silenciosas e eficazes para a limpeza das ruas, que tenham em conta o bem-estar e a saúde da população, principalmente sendo Lisboa a Capital Verde Europeia 2020.



Assim, ao abrigo da alínea g) do artº. 15º, conjugada com o nº 2 do artº. 73º do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, vimos por este meio requerer a V. Exª se digne diligenciar no sentido de nos ser facultada a seguinte informação:



1. A CML ou as empresas por si contratadas utilizam sopradores de folhas a gasolina ou eléctricos?



2. Em caso afirmativo, em que situações são utilizados?



3. Existem regras ou boas-práticas na utilização desses equipamentos, nomeadamente no que diz respeito a locais, horários e distância de segurança relativamente a pessoas e animais?



4. Caso a CML e as empresas por si contratadas utilizem os sopradores de folhas, tencionam substituí-los por outras alternativas mais amigas do ambiente?



Gabinete de Imprensa do Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes

Lisboa, 07 de Julho de 2020

http://www.osverdes.pt/pages/posts/pev-questiona-cml-sobre-utilizacao-de-sopradores-de-folhas-11120.php