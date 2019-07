Leste europeu de SP - Feira cultural mensal - Edição especial de inverno



No dia 14 de Julho (Domingo) das 10 as 17h teremos mais uma edicao mensal da Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo - Edicao ESPECIAL DE INVERNO. Local : Rua Aracati Mirim ao lado do Parque Ecologico de Vila Prudente.



ENTRADA GRATUITA , aberta ao publico.



Conteudo :

Gastronomia típica artesanal do leste europeu (Bielorrussia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Tcheca, Romenia, Russia, Ucrania) - Cardápio Especial de Inverno - .

Artesanato diversificado da comunidade local e tematizado.

Oficinas culturais gratuitas abertas ao publico.

Apresentacoes artísticas folcloricas.





Organizacao : AMOVIZA - Associacao dos Moradores, Comerciantes, Empresarios e Amigos do Bairro de Vila Zelina e Adjacencias - www.amoviza.org.br (organização comunitária sem fins lucrativos).