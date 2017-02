Quantum Global nomeada como a melhor Empresa de Investimento em Angola 2016

Zug, Suíça, 7 Fevereiro de 2017- Quantum Global Group, empresa africana focada na área de investimentos, foi agraciada com o prémio promovido pela Global Banking and Finance Review como a melhor empresa de Investimento em Angola de 2016.

O prémio, que reconhece a excelência a nível mundial dentro da comunidade financeira, possui critérios de avaliação rigorosos que avaliam as estratégias de investimento, as relações de qualidade entre cliente e consultor através da gestão activa e serviços abrangentes, assim como as mudanças de desenvolvimento.

Thomas Ladner, Presidente Adjunto do Conselho Consultivo da Quantum Global, refere: "Temos a honra de sermos reconhecidos como a melhor empresa de investimento em Angola no ano de 2016. Os nossos investimentos geram e acrescentam valor agregado aos nossos clientes e receber este prémio é testemunho do compromisso da nossa estratégia de investimento em Angola."

A estratégia da Quantum Global "África para África", que consiste em investir activos africanos nos mercados africanos para criação de valor e crescimento, permite ao Grupo desenvolver com sucesso a sua carteira de investimentos em todo o continente. O Grupo procurará oportunidades em todas as áreas-chave (agricultura,madeira mineração, saúde, financiamento estruturado, infraestrutura e hospitalidade) com o objectivo de alcançar o desenvolvimento económico e social.

"O compromisso da Quantum Global em garantir a excelência em todos os serviços de investimento, de forma a maximizar o valor do investimento e o seu retorno através de uma gestão activa e criação de valor, foi o que os destacou como o vencedor do ano," refere Wanda Rich, Editora da Global Banking and Finance Review. "Aguardamos com expectativa por mais soluções de liderança neste sector, por parte deste Grupo, nos próximos anos."

Sobre a Quantum Global

Quantum Global é um grupo internacional de empresas que opera nas áreas de investimentos em capital privado, gestão de investimentos, gestão de riqueza privada bem como na pesquisa macroeconómica e modelagem econométrica. O sector de capital privado da Quantum Global gere uma família de fundos destinados ao investimento directo em África nos sectores da Agricultura, Saúde, Hotelaria, Infraestrutura, Mineração e Madeira bem como um fundo de acções estruturadas. A nossa equipa combina um sólido histórico e experiência comprovada para identificar e executar oportunidades de investimentos exclusivos com o foco em África. Quantum Global trabalha em estreita parceria com as principais partes interessadas para maximizar o valor do investimento e dos retornos através de uma gestão activa e criação de valor. Para mais informações, visite www.quantumglobalgroup.com.