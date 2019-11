Coimbra, TCSB: "Embarcação do Inferno" e Teatro das Beiras

"Embarcação do Inferno", a co-produção vicentina d'A Escola da Noite e do Cendrev, e a mais recente criação do Teatro das Beiras são os destaques da programação de Novembro do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. O Clube de Leitura Teatral e a oficina de Butoh completam o leque de propostas.

Embarcação do Inferno

A Escola da Noite e o Cendrev apresentam de novo em Coimbra, para o público em geral e para escolas, o espectáculo "Embarcação do Inferno", de Gil Vicente, que mantêm em cena desde 2016. Com um elenco composto por intérpretes das duas companhias e co-encenação de António Augusto Barros e José Russo, o espectáculo assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira edição do mais célebre texto de Gil Vicente (e obra maior da Idade Média europeia), também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". Depois de ter passado por mais de uma dezena das principais salas do país, "Embarcação do Inferno" atingirá nesta temporada a sua 150.ª apresentação, ultrapassando a marca dos 15 mil espectadores.

Neste regresso a Coimbra, "Embarcação do Inferno" poderá ser vista no TCSB pelo público em geral a 9 e 10 de Novembro (sábado às 21h30, domingo às 16h00). Para o público escolar foram agendadas 11 sessões (todas já esgotadas), entre 7 e 15 de Novembro, de terça a sexta-feira.

"A Bela Verdade", de Carlo Goldoni: o regresso a Coimbra do Teatro das Beiras

No âmbito do intercâmbio que mantém há vários anos com a companhia Teatro das Beiras, sediada na Covilhã, A Escola da Noite acolhe no TCSB, a 29 de Novembro, numa sessão única marcada para as 21h30, o espectáculo "A Bela Verdade", de Carlo Goldoni.

Escrita em 1762, "A Bela Verdade" é "uma das obras mais originais e a mais autobiográfica" do autor italiano, que a si próprio se representa na personagem Lorano Glodoci, escritor de peças. "Uma companhia ensaia o drama jocoso 'As Bodas'. Actores e empresário solicitam a Glodoci, o autor, para que escreva um novo argumento capaz de interessar e motivar o público. O autor aceita por fim compor uma nova obra mas a partir de então, todos - actores e empresário - lhe apresentam exigências. O drama é um quadro de costumes sobre o mundo do teatro, dos artistas, do palco e, simultaneamente, uma reflexão sobre o entendimento e a forma que Goldoni encontra para expor o seu conceito da 'verdade' teatral", adianta a companhia da Covilhã.

Clube de Leitura Teatral e oficina de Butoh

A sessão de Novembro do Clube de Leitura Teatral é dirigida pelos actores Pedro Lamas e Telmo Ferreira e debruça-se sobre a peça "O Rei da Vela", do autor brasileiro Oswald de Andrade. Escrita em 1933, a peça aguardou 30 anos pela sua primeira montagem em palco, que ocorreria já na década de 60 do século XX, pela mão do Teatro Oficina (São Paulo, Brasil), sob a direcção do encenador José Celso Martinez Corrêa, momento que é considerado um marco fundamental da história do teatro brasileiro contemporâneo. A leitura está marcada para 5 de Novembro, terça-feira, pelas 18h30, na Sala Brincante da Cena Lusófona, no Pátio da Inquisição. A entrada é livre.

Também em colaboração com a Cena Lusófona, prossegue o ciclo de oficinas de Butoh, dirigido pelo bailarino e coreógrafo Matilde Ciria. Aberta a qualquer pessoa, independentemente da sua experiência em artes cénicas, a oficina de Novembro ocorre nos dias 16 e 17: sábado entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 17h00 e domingo entre as 10h00 e as 14h00. O preço da oficina (2 dias) é de 60 Euros. As inscrições podem ser feitas pelos contactos habituais do TCSB.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo