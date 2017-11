Miss que é professora de línguas disputa concurso de beleza internacional em Camboja

Nascida na Argentina e radicada no Brasil desde os 6 anos de idade, Barbara Vitorelli venceu em julho deste ano o concurso 'Beleza Casting Misses', batendo 23 representantes, sendo candidatas de todos os países, ganhando assim a oportunidade de representar o Brasil no Miss Global 2017, considerado um dos mais promissores concursos de beleza do mundo.



A Modelo e professora de línguas divide seu tempo entre alunos, fotos, desfiles, duas pós graduações e a intensa preparação para o concurso internacional, que inclui aulas de teatro, oratória e pilates.



A beldade possui paixão por leitura e como hobby gosta de jogar xadrez, tendo a curiosidade de ter ganho um campeonato, onde na final venceu a própria menina que lhe ensinou a jogar. Também gosta muito de cozinhar, fazer crochê e tricô e sonha em ser uma avó que faça tudo isso aos seus netinhos.



Com sede localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Miss Global tem como objetivo eleger uma mulher completa, formadora de tendências de liderança e acima de tudo, uma embaixadora da beleza e da diversidade cultural.



Tendo como lema: "Empoweringwomen, Embracingcultures, and Embodyingthebeautywithin" (Empoderando mulheres, abraçando culturas e valorizando a beleza interior), o concurso é o único que aceita, na categoria miss, a participação de mulheres solteiras e que tenham filhos.



O certame está acontecendo na cidade de Phnom Penh, no Camboja, durante o período de 02 a 18 de novembro, está em sua 5ª edição e conta com cerca de 60 candidatas.



Crédito das Fotos: Izlo Buck / Top look Studio - Renato Cipriano Divulgação