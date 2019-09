Bolsonaro exalta um tirano corrupto e envergonha o Brasil

PT: ele reafirma a sua incapacidade para representar o País!

O Partido dos Trabalhadores manifesta o seu completo repúdio aos ataques abjetos de Jair Bolsonaro à Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet.

Ao ofender a ex-presidenta chilena, ainda mais usando o seu pai, vítima da ditadura de Augusto Pinochet, um tirano condenado por crimes contra a humanidade e por atos de corrupção, Bolsonaro envergonha o Brasil e reafirma a sua incapacidade para representar o nosso país perante o mundo.

O Brasil é amplamente reconhecido pela sua tradição de promover o diálogo e a paz entre os povos. Nesse sentido, a nossa Constituição Federal estabelece a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios fundantes das nossas relações internacionais. As declarações de Bolsonaro adquirem gravidade ainda maior porque afrontam a nossa Carta Magna.

O mundo inteiro acompanha atento o desenrolar do processo político que o Brasil vive desde 2016, com o afastamento ilegal da presidenta Dilma Rousseff do mandato popular que lhe foi conferido por 54 milhões de votos. Não é novidade para ninguém, portanto, que Jair Bolsonaro só está no cargo de chefe de Estado devido à sistemática violação do Estado de Direito e da democracia em nosso país, o que é atestado pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PT seguirá denunciando as atitudes de Bolsonaro que não condizem com a democracia e com o respeito aos direitos humanos, bem como acionará as instituições adequadas para exigir a reparação por eventuais danos ao povo brasileiro e à comunidade internacional.

Brasília, 4 de setembro de 2019.

Gleisi Hoffmann

Presidenta nacional do PT

Paulo Pimenta

Líder do PT na Câmara

Humberto Costa

