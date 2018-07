Torneio Solidário de Golfe

Data do evento: 29 de março de 2018.

No passado dia 29 de maio decorreu no Complexo Desportivo do Jamor, o 2.º Torneio Solidário de Golfe, promovido pela Fundação S. João de Deus e em parceria com a Federação Portuguesa de Golfe e a Nevada Bob's.

Neste torneio contámos com as tacadas de aproximadamente 35 participantes, entre os quais Susana Mendes Ribeiro (golfista profissional), Hugo Pinto (novo Diretor do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor), João Pedro Oliveira (Diretor de Marketing e Comunicação da Federação Portuguesa de Golfe) e Rui Ferreira Amaral (Presidente da Fundação S. João de Deus).

A realização do torneio permitiu à Fundação S. João de Deus, angariar cerca de 400€ que revertem na totalidade para apoiar a causa da saúde mental.

Decorreu o 2.º Torneio Solidário de Golfe, no Complexo Desportivo do Jamor, no passado dia 29 de março, em que a inscrição dos participantes reverteu na totalidade para a Fundação S. João de Deus (FSJD), como apoio à saúde mental. Em campo, a apoiar esta causa, estiveram presentes a golfista profissional Susana Mendes Ribeiro, Hugo Pinto (novo Diretor do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor), João Pedro Oliveira (Diretor de Marketing e Comunicação da Federação Portuguesa de Golfe), Rui Ferreira Amaral (Presidente da Fundação S. João de Deus), entre os mais de 35 participantes.

A realização deste torneio permitiu a angariação de cerca de 400€ que já têm destino. Em parceria com as Casas de Saúde dos Irmãos de S. João de Deus, a FSJD tem procurado a integração dos utentes junto das mais diversas empresas que operam em Portugal.

Desta forma, é promovida a inclusão e reintegração total das pessoas com experiência de doença mental. Com o valor total angariado, a FSJD compromete-se assim a apoiar o transporte e as refeições dos utentes no seu retorno ao mercado de trabalho. A equipa de golfe de São João de Deus - projeto promovido pela FSJD - também marcou presença neste torneio solidário. É formada por utentes das Casas de Saúde e já dá tacadas nas cidades de Lisboa, Braga e Funchal.

Fotografia IMG-20180604-WA0002 - por Martinho Fernandes: Susana Mendes Ribeiro com utente da Casa de Saúde do Telhal e membro da equipa de golfe de São João de Deus, com mais dois participantes do torneio solidário.