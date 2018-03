Surpreenda na Páscoa! Aprenda a fazer Ovo de Colher Oreo

A receita da Petite Amei chama atenção também pelo visual

Quer realmente surpreender na Páscoa?É só aprender a fazer opções divertidas e saborosas como Ovo de Páscoa de Colher de biscoito Oreo . A rede de franquias Petite Amei ensina passo a passo deste

Ingredientes

Chocolate branco 300 gramas

Chocolate preto 100 gramas

Creme de leite 1 caixa

Pó de choque 3 gramas

Bolacha oreo 6 unidades

Margarina 2 colheres de sopa

Nutella 50 gramas

Leite condensado 1 caixa

Fava de baunilha 1 unidade

Modo de Preparo

Em um recipiente corte 200 gramas de chocolate branco em pedaços . Coloque no microondas de 30 em 30 segundos , mexendo até derreter por completo. Acrescente 2 grama de pó de choque e misture. Em uma forma de ovo despeje até a marcação o chocolate derretido , pique bolacha oreo em pedaços maiores e jogue por cima. Em seguida leve ao freezer por 5 minutos.

Ganache :

Em um recipiente quebre em pedaços o chocolate preto e leve ao micro-ondas , derreta em 30 e 30 segundos ate derreter por completo , acrescente o creme de leite misture bem .

Reserve

Enquanto isso prepare o seu recheio

Na panela coloque o leite condensado , creme de leite , a margarina , fava de baunilha e mecha até engrossar ao ponto de recheio.

Deixe esfriar.

Casca e recheio pronto vamos para a montagem.

No fundo do seu ovo comece com 1 colher de recheio de baunilha , 1 colher de ganache de chocolate , farelos da bolacha picado . Repete a colher de recheio de baunilha. Para finalizar com um bico de confeitar e nutella faça riscos para dividir as camadas de decoração. Farelos de bolacha e 1 bolacha inteira quebrada ao meio.

Creditos /Vhassessoria / Petite Amei

http://www.petiteamiefranquias.com.br

Thiago Freitas