Repórter entrevistou grandes artistas no maior cruzeiro temático do mundo

Aconteceu neste último final de semana o maior festival de música do mundo à bordo de um transatlântico. O "Mix Festival On Board" reuniu 15 shows em três dias de festa a bordo do Navio MSC Fantasia.

Com um palco de mega estrutura, o evento foi promovido pela Rádio Mix e pela empresa "Promoação Eventos", que reuniram mais de quatro mil pessoas que curtiram mais de 72 horas de shows à bordo do cruzeiro para prestigiarem os principais músicos da atualidade.

A atriz e repórter Lais Ledah, de 29 anos, entrevistou com exclusividade os grandes artistas que se apresentaram no Navio, entre eles: Anitta, Felipe Araújo, Iza, Matheus e Kauan, Henrique e Juliano, Melim, Vitor Kley e a dupla Fernando e Sorocaba.

Lais Ledah que já atuou anteriormente em peças de teatro, tirou de letra ao realizar a sua estreia como repórter durante a embarcação, mesmo tendo que entrevistar consagrados nomes da música da atualidade.

"Foi uma experiência incrível! Fiquei um pouco tensa por ser o meu primeiro trabalho nessa área e pela responsabilidade de entrevistar esses grandes artistas... mas no final deu tudo muito certo e eu espero que vocês gostem do resultado!", declarou Lais.

Além de entrevistar os artistas, a repórter fez a cobertura geral do evento e mostrou também as principais atrações do navio.

O material será postado em breve nos canais do Youtube e nas redes sociais das empresas promotoras (@mixfestivalonboard, @promoacaooficial e @mmestrategiadeimagem)

Fotos: Divulgação / MM Estratégia de Imagem