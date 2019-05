Indústria Brasileira no Limiar do Século XXI: Evolução Estrutural, Comercial e Tecnológica

por Sandra Sedini

No Brasil e no mundo, os diagnósticos de desindustrialização concentram-se na manufatura agregada, dessa forma, as políticas podem ser ineficazes se a desindustrialização tiver um componente específico ao setor.

A palestra tratará do estudo que quantificou e analisou a desindustrialização para os setores manufatureiros individualizados. Serão apresentadas séries inéditas de 1970 a 2016 da participação dos setores manufatureiros no PIB brasileiro, criadas a partir de dados oficiais do IBGE.

Verificou-se que os setores manufatureiros se desindustrializaram com intensidades e períodos distintos da manufatura agregada e uma abordagem setorial revela traços ignorados pela literatura quanto à qualidade da desindustrialização.

O estudo revela que a desindustrialização do Brasil é normal (e esperada) para os setores manufatureiros intensivos em trabalho, porém prematura (e indesejada) para os setores intensivos em conhecimento e tecnologia. Logo, ela traz consequências negativas para o desenvolvimento científico e tecnológico futuro do país.

Paulo Morceiro (Nereus-FEA USP)

Mario Sergio Salerno (EP e OIC-IEA USP)

