Paciência Galeria de Arte recebe exibição do filme baiano 'Show de Calouros'

A Paciência Galeria de Arte exibe nesta quinta (6), às 19h, o filme "Show de Calouros", dirigido, roteirizado e montado por Diego Haase e Rodrigo Araújo. A sessão, com ingressos à R$ 10, será seguida de roda de conversa com os cineastas e atores do filme.

O curta-metragem narra a história de Rico Estrada, que deixou, há alguns anos, sua promissora carreira de rockstar e abandou os palcos. Tempos depois ele vê uma chance de retornar aos holofotes por meio de uma apresentação para cantores amadores.

"Show de Calouros" reúne uma equipe formada por artistas da cena cultural de Salvador, e traz Marcelo Sousa Brito como protagonista, ao lado de Rodrigo Chagas, como coadjuvante. O filme traz canções de Glauber Guimarães, Alexandre Vídero e Carlos Rodrigues Dalmada e desenho de som de Jorge Solovera, além da atuação de Ivana Chastinet, como atriz convidada e produtora de elenco.

Serviço

Exibição do filme "Show de Calouros"

Data: 6 de fevereiro (quinta)

Horário: 19h

Local: Paciência Galeria de Arte (Praça do Colombo, nº 240 - Rio Vermelho)

Ingressos: R$ 10 (No local, no dia do evento)

Maiores informações: (71) 3035-4154

(Fotos: Divulgação)

Informações à imprensa:

Helder Azevedo

Biz Comunicação