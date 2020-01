Brasil: O ataque terrorista à porta dos fundos

Iraci del Nero da Costa *

O atentado com uso de coquetéis-molotovs perpetrado contra a sede da produtora de vídeos humorísticos Porta dos Fundos representou uma criminosa reação terrorista contra um filme dessa produtora intitulado "A Primeira Tentação de Cristo" no qual satirizou-se grosseiramente o cristianismo apresentando Jesus como homossexual, Deus - pintado como tarado - vivendo um triângulo amoroso com Maria e José e a própria Virgem Maria como maconheira e prostituta.

O grupo que efetuou o referido atentado expressa uma absoluta perversão da ação política e jamais poderá ser tomado como expressão ideológica; trata-se, na verdade, de um conjunto de elementos inteiramente degenerados cuja atuação iguala-se à dos nazistas e cuja prisão impõe-se urgentemente.

De tal sectarismo político e fundamentalismo religioso encontramos similares no comportamento da Igreja Católica e dos senhores feudais que imperaram soberanamente no mundo ocidental durante a Idade Média, assim como em procedimentos tão ignominiosos quanto os aqui lembrados e que se deram no correr de quase toda a história da humanidade mostrando-se ainda presente nas ações do bando denominado Estado Islâmico e quejandos.

Cabe-nos, portanto, repudiar e denunciar condutas deste jaez e tal tarefa se impõe universalmente.

No entanto, no mundo moderno, no qual se enquadram algumas nações em que predomina o islamismo, viram-se superados em larga escala, inclusive com o derruimento do "socialismo real", os sustentáculos dos posicionamentos aqui repelidos; restando, não obstante, algumas poucas nações ou áreas regionais nas quais ainda domina o arbítrio irrefreado.

Não obstante, a meu ver, alguns críticos ou participantes de instituições dedicadas ao humorismo consideram-se acima de tudo e de todos, numa evidente atitude de superioridade absoluta segundo a qual nada precisa ser dosado ou considerado quando se trata de expressar um reparo ou uma opinião seja ela cômica ou não.

Evidentemente nada justifica o atentado contra a sede da Porta dos Fundos, mas, correlatamente, é preciso denunciar a posição dos que demonstram tamanha altanaria a ponto de se julgarem livres para desprezar a forma a ser empregada na consideração de toda e qualquer visão de mundo que pareça sujeita a reparos, críticas ou passível de ser ridicularizada. O que está em jogo, obviamente, não é o conteúdo da expressão, que deve ser absolutamente livre e universal, mas a forma que se empresta a nossas ideias, forma esta que, segundo penso, deve levar em conta as susceptibilidades, a dignidade e eventuais crenças, ainda que distorcidas, de terceiros.

Tal arrogância, como avançado, não justifica nenhuma forma de vingança criminosa, mas deve ser denunciada e combatida por todos os que desejam ver respeitadas suas próprias idéias e as liberdades de opinião e de expressão em termos universais.

Assim, ferir o sentimento alheio de maneira grosseira e gratuita parece-me voltar-se contra o ofensor tornando-o irremediavelmente ridículo e passível de inteiro menosprezo. Tenho para mim, pois, ser condenável toda e qualquer postura gratuitamente arrogante.

* Professor Livre-docente aposentado.

Por Heinrich Hofmann - Purchased by John D Rockefeller Jr, now residing at Riverside Church, New York, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14265296