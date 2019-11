Ruy Espinheira participa do maior showcase Arch&Design do país

No próximo dia 7 de novembro, o arquiteto Ruy Espinheira Neto irá ministrar uma palestra sobre modelagem de informações da construção no maior showcase Arch&Design do país: o Archaday, que desembarca em Salvador pela primeira vez. O evento será realizado das 9h às 12h, no UCI Orient Shopping Barra.

Ruy irá abordar o tema "BIM - A Tecnologia que revolucionou o mercado", apresentando possibilidades de criação digital com um ou mais modelos virtuais precisos de uma construção.

A tecnologia BIM (Building Information Modeling - Modelagem de Informações da Construção) oferece suporte ao projeto, garantindo melhores analises e controle dos processos. Os modelos gerados por computador fornecem dados precisos necessários para o apoio às atividades de construção, fabricação e aquisição por meio das quais a construção é realizada.

O evento é uma iniciativa da Archademy, a primeira aceleradora para escritórios de Arquitetura e Design de Interiores do mundo. A programação confirmada conta com profissionais renomados que estão no centro das transformações do mundo Arch&Design.

Serviço

Archaday Salvador 2019

Data: 7 de novembro

Horário: 9h às 12h

Local: UCI Orient Shopping Barra

Ingressos: http://bit.ly/ArchadaySSA2019

Aberto a estudantes, arquitetos, designers de interiores e profissionais do mercado Arch&Design. Com certificado de horas complementares.

