Portugal trabalha para conter Covid-19, diz ministro

Lisboa, 4 de julho (Prensa Latina) A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, garantiu hoje que esta nação está fazendo os esforços necessários para conter a expansão do coronavírus SARS-CoV-2, especialmente em Lisboa e no Vale do Tejo, o mais afetado agora.

Em uma entrevista coletiva, o ministro apontou que o Serviço Nacional de Saúde possui a capacidade de resposta necessária e a disponibilidade de leitos e recursos para cuidar dos doentes.



No entanto, ele reconheceu que o número de novos casos supera as expectativas e indicou que a situação epidemiológica do país é marcada pelos números registrados no território mencionado, principalmente na região metropolitana de Lisboa.



Segundo a Direcção Geral de Saúde, nas últimas horas foram detectadas 374 novas pessoas infectadas com Covid-19 neste país, das quais 300 (80 por cento) pertencem a Lisboa e ao Vale do Tejo.



Assim, o número total de pacientes desde a chegada do novo coronavírus em Portugal é de 43.156.



Além disso, 11 pessoas morreram no dia anterior, aumentando o número de mortos para 1.598.



No entanto, 327 pacientes receberam alta, elevando o número de cidadãos que superaram a doença para 28.442.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=32259&SEO=portugal-trabalha-para-conter-covid-19-diz-ministro