Os sambistas Almirzinho, Dudu Nobre e Sombrinha agitam noite paulistana

Na noite desta quinta-feira (26), aconteceu na casa de espetáculo Citibank Hall, situada na zona sul da capital paulistana, o show "5ª do Samba - Banda Camanduê Convida", onde uma grande roda de samba foi formada com a participação especial dos Sambistas Almirzinho, Dudu Nobre e Sombrinha.



O projeto que possui coordenação de Juninho Guimarães, e contou com a assessoria de Elaine Maldonado, teve em seu show um grande público presente, que interagiram com os músicos, cantando e sambando os maiores sucessos que foram realizados ao vivo pelos sambistas e acompanhados dos integrantes da Banda Camanduê.



No repertório além de várias canções de autoria dos músicos, ainda foi realizado uma grande homenagem a outros grandes sambistas, ao serem cantado clássicos como "Conselho" do mestre Jorge Aragão, "Vou Botar Teu Nome Na Macumba" de Zeca Pagodinho, "Só Pra Contrariar" do grupo Fundo de Quintal e "Insensato Destino" do saudoso compositor e sambista Almir Guineto, pai de Almirzinho.



Extremamente atenciosos, após o show os músicos receberam um grande número de fãs e amigos no camarim, onde puderam conversar e posarem juntos para fotos.



"Samba Neles! Noite deliciosa e ao lado de duas feras que eu muito admiro", declarou Almirzinho em sua rede social ao compartilhar um vídeo da apresentação do trio.



E por falar em Almirzinho, o músico retornou recentemente de uma mini turnê pela Europa, onde realizou apresentações por Lisboa e Porto em Portugal e também por Madri.



Renato Cipriano

Assessor de Imprensa