Resort de Natal UBBO recebe Pai Natal na pista de gelo

2 de dezembro de 2019 - O UBBO celebra o seu primeiro Natal sob o conceito "Resort de Natal", dando as boas vindas a alguns clássicos de sucesso no Centro Comercial, mas também com muitas novidades e atividades natalícias. E claro, com a presença já habitual do grande convidado de honra: o Pai Natal.

Até dia 24 de dezembro, o Pai Natal vai estar instalado no seu Trono na Ilha do Natal, no Piso 1, ao lado da loja Oysho. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer esta figura mágica, tirar fotografias e, ainda, receber uma pequena lembrança UBBO. Neste espaço, os mais novos poderão ainda escrever a sua carta ao Pai Natal com a lista de presentes desejados e colocá-la no marco do correio aí instalado. E depois, poderão entrar no Globo de Neve gigante para, lá dentro, tirar fotografias, enquanto experimentam a sensação da "neve" a cair.

Todas estas atividades são gratuitas.

E a pista de gelo volta a marcar presença. São mais de 400m2 gelados, prontinhos para receber os visitantes ansiosos por deslizar e fazer as suas acrobacias, ideais para tirar inúmeras fotografias divertidas, com a árvore de Natal gigante e as coloridas iluminações como pano de fundo.

Consulte o horário e as regras de cada atividade, e fique atento a esta e outras iniciativas, em ubbo.pt.

No UBBO, a chegada do Pai Natal foi assinalada com uma grande festa e muita diversão: dia 30 de novembro, pelas 15h00, na Pista de Gelo na Praça Central do Centro Comercial. Foi uma chegada surpreendente e repleta de magia e de surpresas transmitida no ecrã gigante do Centro para que ninguém perdesse nenhum pormenor.

Horários do Pai Natal no trono da Ilha do Natal:

o 7, 8 e 14 a 23 de dezembro - 11h00 às 13h00, 14h30 às 17h e 17h30 às 20h00

o 24 de dezembro- 11h às 14h30

Horários da Pista de Gelo:

o Segunda a Quinta - 11.00h às 23.00h

o Sextas, Sábados e Vésperas de Feriado - 11.00h às 24.00h

o Domingos e Feriados - 11.00h às 23.00h

o 24 de dezembro e 31 de dezembro - 11.00h às 17.00h

o 25 de dezembro e 1 de janeiro - Encerrada