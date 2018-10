Lorena Improta se emociona e causa alvoroço no lançamento de " O Fantástico Mundo da Lore" em Salvador

A dançarina, influencer e publicitária Lorena Improta reuniu a imprensa na tarde desta segunda-feira 1/10, no Shopping da Bahia, em Salvador, para o lançamento do seu mais novo projeto voltado para o público infantil "O Fantástico Mundo da Lore.

Definido como um "espetáculo de música e dança", o projeto idealizado a partir da imaginação da Lore, conta com 7 bailarinos, 4 atores em cena e canções inéditas compostas pela dançarina: "E aí Galeroca?!", "Aula de Dancinha", e "Movimento o Corpo", além de músicas do "Trem da Alegria", "Chiquititas" e "Carrosel".

Em conversa com os jornalistas, Lorena se emocionou ao falar sobre o novo projeto na carreira: "Sempre tive a Carla Perez e Xuxa como inspiração, mas a Carla principalmente por conta da dança", declarou em lágrimas.

Segundo a artista, a ideia surgiu em Maio deste ano, ao perceber a quantidade de crianças que acompanhavam o projeto "Show da Lore", que surgiu na internet e rodou o Brasil com algumas apresentações: "A gente começou a ver o tanto de crianças que iam pros shows que não era direcionado pra elas, era apenas um show de dança", pontuou. "Em maio deste ano, a gente resolveu sentar e pausar o show da Lore", explicou.

Ainda na coletiva, foram mostrados prévia dos 3 clipes inéditos do novo projeto e será disponibilizado no Canal "O Fantástico Mundo da Lore". A artista ressaltou ainda, que o seu canal de dança continuará tendo conteúdo.

O projeto estreia no dia 21/10 no Shopping da Bahia, já que a artista é a embaixadora do mês das crianças do centro comercial, e promete rodar o Brasil: "Não será um projeto que vai ficar por aqui, estamos lançando com o Shopping da Bahia, que é parceiraço, mas a gente também vai rodar o Brasil. Já temos alguns parceiros e contratantes que ligaram para fechar. Provavelmente começaremos por Aracaju e depois vamos sair rodando com O Fantástico Mundo da Lore", finalizou.

Fotos Juci Ribeiro