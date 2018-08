Almeirim: Requalificação do Jardim da República



Os Verdes promovem conferência de imprensa sobre a requalificação do Jardim da República

6 de agosto – Almeirim



O Partido Ecologista Os Verdes convida os órgãos de comunicação social para uma conferência de imprensa que vai realizar em Almeirim no próximo dia 6 de agosto, segunda-feira, às 10.30h, com o intuito de dar a conhecer publicamente as suas posições relativas ao projeto de requalificação do Jardim da República, apresentado recentemente pela maioria PS na autarquia, e que suscita ao PEV muitas dúvidas e preocupações.



Qualquer intervenção neste espaço, pelos seus impactos numa zona histórica da cidade e pela importância que tem para a memória coletiva dos almeirinenses, requer uma ampla divulgação e discussão pública.



Segunda-feira - 6 de agosto – 10.30h - Jardim da República



O Partido Ecologista Os Verdes



Foto: Por Adriao - Obra do próprio, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7645696