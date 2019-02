Lexa lança "Só Depois do Carnaval"

A época mais animada do ano está chegando e Lexa só pensa em curtir: "Esse papo de casal? Só depois do carnaval", diz a sua nova música, que sai pela Som Livre nesta quinta-feira (31) - ouça nas plataformas digitais. Um funk que promete colocar todo mundo pra dançar, "Só Depois do Carnaval" chega acompanhado de clipe que traz um grande baile na rua. Dirigido por Os Primos, o vídeo foi gravado no Jardim Ibirapuera, em São Paulo - assista. O single faz parte de uma trilogia de funks lançados por Lexa, que forma um EP que inclui outros dois grandes sucessos recentes da cantora: "Sapequinha" e "Provocar".

"A música é totalmente voltada pra energia do carnaval. É um funk 150 bpm muito divertido, que fala sobre as coisas que acontecem nessa época do ano. Essa gravação é um sonho que eu estou realizando, porque sempre quis colocar o meu carnaval num clipe. E nesse vamos ter vários tipos de festa, como o baile funk e o carnaval da avenida. As pessoas vão amar o que vão assistir, tenho certeza. Vai ser o verdadeiro baile de carnaval da Lexa", conta a cantora carioca sobre o novo trabalho, que é uma composição de Anderson Brito, André Vieira, Pedro Breder e Wallace Vianna.

Esse promete ser mais um sucesso de Lexa, que ainda comemora excelentes resultados de seus últimos lançamentos. "Sapequinha", em parceria com MC Lan, tem quase 100 milhões de visualizações no YouTube, somando o clipe oficial e o vídeo com a coreografia. A música apareceu na lista das 20 mais tocadas do Brasil, em 2º nos virais brasileiros e em 6º nos virais mundiais. Também figurou na lista dos 50+ virais de países como Paraguai, França, Chile, Uruguai e Argentina. "Provocar", que conta com a participação de Gloria Groove, acumula mais de 25 milhões de views no clipe dirigido por Felipe Sassi.

Crédito da foto: Gabriel Renne

https://www.youtube.com/watch?v=b78_dITFwy8





