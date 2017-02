Mästare a marca que vem fazendo a cabeça dos artistas

Com a intenção de criar algo diferente, que se sobressaísse na multidão unindo estilo próprio e beleza, fugindo completamente do habitual e do normal é que surgiu a Mästare, inicialmente apenas um desenho de uma espada com asas, autêntica e marcante que trazia consigo um nome forte e um significado desejado por todos na vida, o de ser CAMPEÃO, a final Mästare em sueco significa CAMPEÃO.



Antes de desenvolver qualquer produto da tão sonhada marca por Roberto Bosso , foi feito um adesivo que acabou despertando tanta curiosidade e procura da galera, que o Roberto decidiu desenvolver um produto para a Mästare e foi ai que surgiu a brilhante ideia de fazer um BONÉ! Inicialmente apenas ele tinha, mas a galera gostou tanto que começou a pedir mais e Roberto muito entusiasmado com a procura, aproximadamente uns 6 meses depois, com apenas uma pagina no Facebook começou a produzir mais modelos. Percebendo que os seguidores estavam gostando muito da ideia, aos poucos foi crescendo e criando novos produtos até se tornar o sucesso dos dias de hoje.



Apadrinhada pelo cantor Edson da dupla 'Edson e Hudson', onde somos muito gratos a marca foi tomando gosto cada vez mais por outros cantores sertanejos e caiu na graça de Gusttavo Lima, Israel Novais, Michel Telo, Henrique e Juliano e até a ala feminina como a cantora Bruna Viola e a dupla do momento Maiara e Maraisa.



Desde então a marca registra uma crescente, onde vem ganhando forças inclusive no mundo do futebol, sendo utilizada por craques como o jogador Refael Marques, Moises, Dudu, Cristaldo, Douglas, Ralf, Cassio, Renan Ribeiro, entre outros, mais o sonho da marca é cair nas graças do craque Neymar, complementa com risos Roberto Bosso.



Atualmente 'Mästare' possui uma loja física no bairro da Mooca, fica na Rua Fernando Falcão nº 1025 e tem novos projetos de expansão para este ano de 2017.



Para maiores informações: www.mastare.com.br

Instagram: @mastareoficial

Crédito das Fotos: Acervo Pessoal