Estreia em São Paulo o documentário Pelas Águas do Rio de Leite

Vídeo-documentário Pelas Águas do Rio de Leite, que será exibido na próxima terça (4/9), no CineSesc, em São Paulo, registra expedições pelos rios Negro e Uaupés, que percorreram locais sagrados para os povos indígenas da família tukano na Terra Indígena Alto Rio Negro, noroeste amazônico

Na próxima terça-feira (4/9), o ISA (Instituto Socioambiental) e a Foirn (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) promovem o lançamento do filme Pelas Águas do Rio de Leite, no CineSesc, em São Paulo. O documentário é fruto de uma experiência de registro de lugares sagrados e narrativas de origem dos povos indígenas da família tukano do Alto Rio Negro (AM).

A exibição será seguida de um bate-papo com a diretora do filme, a antropóloga do ISA Aline Scolfaro, e dois conhecedores indígenas e participantes protagonistas do documentário como Higino Tenório Tuyuka, que coordenou as duas expedições pelos rios Negro e Uaupés, e Miguel Pena Tukano.

Além do ISA e da Foirn, a produção do filme contou também com a importante parceria do Vídeo nas Aldeias, tanto na fase de captação quanto no processo de edição. Teve também o apoio do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), do Museu do Índio, da Funai (por meio da Coordenação Regional Rio Negro) e da Fundação Rainforest da Noruega.

As viagens da Cobra-Canoa

Entre 2013 e 2015, um grupo de conhecedores do Alto Rio Negro, no Noroeste da Amazônia, pertencentes à diversas etnias da família linguística Tukano Oriental, embarcou em duas expedições pelos rios Negro e Uaupés com o intuito de refazer parte da rota de origem e de transformação de seus ancestrais.

Segundo contam os conhecedores, esses primeiros ancestrais chegaram à região do Alto Rio Negro depois de uma longa viagem subaquática pelos rios Amazonas, Negro e Uaupés, realizada no ventre de uma Cobra-Canoa. Ao longo desse percurso foram parando em vários lugares importantes, onde obtiveram os conhecimentos necessários para a vida de seus descendentes nessa Terra. Foi com o intuito de recontar essa história que o grupo de conhecedores embarcou nessa aventura.

A primeira expedição, realizada em 2013, percorreu mais de 800 quilômetros pelo curso do Rio Negro, desde sua foz na cidade de Manaus até o município de São Gabriel da Cachoeira (AM), na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Foram identificados 23 lugares importantes e, em cada parada, os conhecedores dos diversos grupos participantes da viagem narravam suas histórias e os eventos aí ocorridos, sempre destacando o nome do lugar em sua língua e os tipos de conhecimentos, técnicas, artefatos e outros bens rituais que teriam lá se originado: encantações de cura, cantos, danças, substâncias de uso cerimonial, enfeites de penas e outros tantos objetos de valor ritual e cotidiano.



Visita à Casa da Lua, no Baixo Uaupés, conjunto de rochas relacionadas às flautas sagradas de jurupari



Na segunda expedição, em 2015, foram cerca de 200 quilômetros percorridos, começando pelo trecho alto do Rio Negro nas imediações da cidade de São Gabriel da Cachoeira e entrando pelo Rio Uaupés até chegar à Cachoeira de Ipanoré. É esse o ponto em que os primeiros ancestrais emergiram para esse mundo como seres humanos verdadeiros e passaram a povoar o território onde hoje vivem os diversos grupos da família tukano.

Ao longo dos mais mil quilômetros percorridos pelas duas expedições, acompanhadas por uma equipe de cinegrafistas (indígenas e não-indígenas) e mais alguns pesquisadores e interlocutores não-indígenas, foram visitados mais de 60 lugares sagrados e produzidas quase 300 horas de gravações.

Pelas Águas do Rio de Leite é, portanto, um retrato dessa importante experiência e apenas uma amostra da enorme riqueza das paisagens do Rio Negro e do complexo conjunto de conhecimentos que permeia a vida e a história desses povos.



O que é o Projeto Mapeo

As expedições e o documentário fazem parte de uma iniciativa mais ampla de mapeamento, documentação e salvaguarda dos lugares sagrados e conhecimentos associados dos povos indígenas que vivem no Noroeste Amazônico, região de fronteira entre Brasil e Colômbia. A iniciativa vem sendo articulada já há quase 10 anos por uma rede de instituições (entre ONGs e órgãos governamentais) e associações indígenas que atuam do lado brasileiro e colombiano e têm por missão colaborar com o fortalecimento e proteção do patrimônio cultural dos povos indígenas dessa região transfronteiriça da Amazônia.

Serviço

O que: Lançamento do documentário "Pelas Águas do Rio de Leite"

Onde: CineSesc, Rua Augusta, 2075, Cerqueira César, São Paulo (SP)

Quando: 4/9, às 20h30

Evento gratuito aberto ao público. Ingressos devem ser retirados na bilheteria do cinema com uma hora de antecedência

