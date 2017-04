Cacau Junior lança clipe com Guimê

O vídeo foi gravado em uma comunidade

Foi ao ar neste sábado, no Youtube, o clipe gravado por MC Guimê e Cacau Junior da música "Eu Sou Favela". O vídeo foi gravado em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro."Gravar com o Guimê foi uma satisfação. Uma pessoa que tem um grande coração. 'De Osasco para o mundo', disse o cantor, que não esconde a satisfação de gravar ao lado do rapper:"Trazer o Guimê para essa mistura do samba com o rapper foi uma grande satisfação. E ter a presença de um cara como o Guimê em meu clipe, engrandeceu meu trabalho. E essa mistura, deu super certo. A galera do segmento comprou a ideia, meu grande amigo Dudu Nobre foi um deles"

A música é um pagode. Cacau é padrasto de Lexa e promete novas parcerias com o casal.

Vídeo

Foto Foto: Divulgação/Tyago Dias