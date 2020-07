Cabrita e Afonso Cabral iniciam a temporada de concertos de Agosto no Maria Matos



As Segundas e Terças de Agosto no Maria Matos vão dedicar-se inteiramente à música, com vários concertos agendados ao longo do mês.



A começar no dia 3 com a pré-apresentação, em Lisboa, do disco homónimo de Cabrita, cujo lançamento está marcado para o próximo dia 1 de Outubro - num concerto que contará com a participação especial de Surma. No dia 4, Afonso Cabral assinala o primeiro aniversário do lançamento do álbum Morada com um concerto especial num registo intimista.





Cabrita - Dancing With Bullets (feat. Tó Trips)



João Cabrita é um nome que, embora desconhecido do público em geral, vive nas fichas técnicas de uma considerável discografia da música portuguesa dos últimos 30 anos.

30 anos de colaborações com os Sitiados, Despe e Siga, Sérgio Godinho, Dead Combo, The Legendary Tigerman, Cacique ‘97, Cais Sodré Funk Connection, entre tantos, onde o seu saxofone ou os seus arranjos, orquestrações e composições se fizeram e fazem ouvir.

30 anos de espetáculos com estes e tantos mais amigos, Virgem Suta, Susana Félix, X-wife, Selma Uamusse, Kussondulola, Márcia, enfim, uma lista difícil de completar.

30 anos de estrada e estúdio, carregados de alegrias e amarguras, altos e baixos, sempre partilhados com estes companheiros todos.

Sendo o fio condutor a música e a amizade, faz todo o sentido celebrar estes 30 anos com um disco onde se reencontram companheiros de longa data, ou se iniciam novas parcerias.

Com as colaborações de Sam The Kid, Tó Trips, The Legendary Tigerman, Silk, Tamin, David Pessoa, Susana Félix e Selma Uamusse, entre tantos mais, aqui está CABRITA, um disco festa de aniversário feito a muitas mãos para celebrar a música que nos une.

3 de Agosto | 21h00 | 10€

João Cabrita Saxofones | Gonçalo Prazeres Saxofone | André Murraças Saxofone | João Capinha Saxofone | João Rato Teclados / guitarra | Filipe Rocha Bateria | Convidada Surma







Afonso Cabral - Verso e Refrão



Mais conhecido pelo seu trabalho enquanto vocalista dos You Can’t Win, Charlie Brown, Afonso Cabral revelou em 2019 o seu primeiro disco em nome próprio e em português. Elemento habitual da banda que acompanha Bruno Pernadas em palco, estreou-se na escrita de canções a solo com o tema “Perto”, interpretado por Cristina Branco. Escreveu com Francisca Cortesão (Minta & The Brook Trout) a canção “Anda Estragar-me Os Planos” para o Festival da Canção – tema que foi alvo de uma nova versão por Salvador Sobral e, mais tarde, Tim Bernardes. A primeira apresentação ao vivo do álbum aconteceu no Bons Sons e num formato intimista que convidou a escutar com maior atenção a voz e as palavras de Afonso Cabral. No final do ano passado, o músico levou ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a formação de 14 elementos que gravou “Morada” e aproveitou para registar esse concerto num EP recentemente editado. “Ao Vivo no CCB” inclui uma canção inédita, uma versão de um tema de Luís Severo e um dueto com Francisca Cortesão. A convite da Antena 1, revisitou o tema “Ai Mouraria” no disco de homenagem a Amália Rodrigues, “Com Que Voz”.

4 de Agosto | 21h00 | Bilhetes 6€

Afonso Cabral Voz e guitarra acústica | António Vasconcelos Dias Teclados | Pedro Branco Guitarra eléctrica



