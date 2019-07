Pastores pela Paz visitam região cubana Ciénaga de Sapata

Ciénaga de Sapata, Cuba, 30 jun (Prensa Latina) Os integrantes da XXX caravana de Pastores pela Paz percorreu esta região, onde há 58 anos as forças revolucionárias cubanas derrotaram uma força mercenária organizada e financiada pelos Estados Unidos.

A Ciénaga de Sapata, assento do melhor conservado banhado do caribe insular, está localizada ao sul da província de Matanças e a uns 150 quilômetros ao sudeste de Havana, conta com uma extensão de 5.420 quilômetros quadrados e aproximadamente 10 mil povoadores.



Essas características, além de dispor de 16 assentamentos populações, situam ao território cenaguero como o maior município da ilha e, ao mesmo tempo, o mais despovoado, segundo explicou Marisol Alonso, presidenta da Assembleia municipal do Poder Popular (prefeitura).



A diretora executiva da Fundação Inter-religiosa para a Organização Comunitária IFCO-Pastores pela Paz, Gail Walker, está à frente dos caravanistas, que foram recebidos aqui por autoridades políticas, de governo e religiosas.



Gail é filha do reverendo Lucius Walker a cuja iniciativa e sua amizade com o líder cubano, Fidel Castro, se deve esta iniciativa das viagens solidárias à maior das Antilhas desde 1992.



Alonso informou que a Ciénaga, de ser uma zona totalmente esquecida antes do 1º de janeiro de 1959, tem na atualidade importantes avanços sociais, entre eles, uma década sem mortalidade infantil e uma economia baseada no ecoturismo, a atividade florestal e a pesca.



O recebimento teve por palco o caserío de Pálpite, sede do projeto cultural comunitário Korimakao, fundado há 27 anos, encarregado de levar as diferentes manifestações artísticas até as áreas mais apartadas desta agreste reserva da biosfera.



Como segundo ponto do programa esteve uma visita ao Memorial Biblioteca Aniversário do Jantar Carbonera com Fidel, situado em Soplillar, área denominada assim pela abundância da árvore soplillo, próxima a Praia Longa.



Nesse lugar, o 24 de dezembro de 1959, Fidel Castro cenó com os carboneros da zona, e rememoran o trascendental encontro em uma fiel réplica daquela época duas casuchas a cada uma com duas habitações, poucos muebles e o indispensável para cozinhar e fregar.



Andares de terra, paredes de tabelas de palma e teto de pencas de guano; bem como a imitação de um forno de carvão, a mesa e cadeiras com um farol para alumbrarse onde cenaron Fidel e seus anfitriões, bem como uma biblioteca completam o Memorial.



Como último ponto da estância da 30 caravana em Matanças esteve o Museu Praia Girón nessa homônima localidade cubana, dedicada à vitória do povo de Cuba em abril de 1961, e que perpétua a a primeira grande derrota militar dos Estados Unidos na América Latina. Pastores pela Paz chegaram à ínsula o 25 de junho, e depois de sua visita a Matanças, partiram para Cienfuegos (centro/sul), onde permanecerão até 2 de julho, quando regressarão à capital cubana para retornar a seus respectivos países três dias depois.



Esta 30 Edição está composta por pessoas procedentes de Estados Unidos, Canadá e México, e ao longo destes anos a caravana é um dos projetos insignes da solidariedade mundial para Cuba, como e entre suas demandas está o levantamento do bloqueio econômico.



