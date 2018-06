Local Affairs: apresentação do novo disco de Birds Are Indie

O concerto de Birds Are Indie, a oficina Dança para Pais e Filhos e uma aula aberta de Tai Chi fazem o programa de encerramento da temporada 2017/2018 do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

O Teatro programado pel'A Escola da Noite reabre em Setembro, depois de obras de conservação e do período de férias.



Local Affairs

"Local Affairs" é o mais recente trabalho discográfico da banda conimbricense composta por Henrique Toscano, Joana Corker e Ricardo Jerónimo. O grupo está de regresso à sala onde festejou o seu sétimo aniversário, agora para apresentar o novo album, editado pela Lux Records. Ao trio juntar-se-á nesta noite especial, no baixo e nas teclas, Jorri (a Jigsaw / The Parkinsons), também responsável pela co-produção do disco nos estúdios da BLUE HOUSE.

O disco foi editado no passado dia 20 de Abril e marca, segundo a crítica, um "salto qualitativo" no som do grupo, formado em 2010, com ênfase para a elaboração dos arranjos. Na revista Sábado, Pedro Salgado salienta "a sensibilidade que o trio de Coimbra coloca na abordagem a temas românticos, divertidos ou meditativos" e escolhe entre as 15 faixas "o single veraneante Come Into The Water, a balada Endless Summer Days e o estilo sedutor da faixa-título".

A Escola da Noite orgulha-se de continuar a acompanhar o trabalho de Birds Are Indie, associando-se a mais este momento importante do seu percurso. O concerto está marcado para 23 de Junho, sábado, às 21h45. Os bilhetes custam entre 6 e 8 Euros e já podem ser comprados ou reservados pelos contactos habituais do TCSB.



Dança para pais e filhos

Também os Sábados para a Infância estão prestes a ir de férias. A última sessão da temporada está a cargo da bailarina e coreógrafa Leonor Barata, que volta a propor a sua oficina "Dança para pais e filhos", pensada para crianças dos 18 meses aos 4 anos (e respectivos/as adultos/as acompanhantes). Ao longo de uma hora, no sub-palco do Teatro, "os grandes servem de apoio e suporte para as acrobacias dos pequenos e os pequenos rebolam, rodam e apoiam-se nos pais. Saindo por instantes do 'quotidiano vertical', inventam juntos as danças que quiserem", explica Leonor Barata.



Tai Chi: oficina e aula aberta

Ainda no Sábado, a partir das 10h00, terá lugar uma aula aberta de Tai Chi, dirigida pelo galego Afonso Castro, formado pela Escola Internacional de Ma Tsun Kuen, na Corunha. A iniciativa, organizada pela Cena Lusófona e pel'A Escola da Noite, é aberta a qualquer pessoa e tem participação gratuita. É o ponto culminante de uma oficina mais longa, que decorre a partir de terça-feira, dia 19 de Junho - uma espécie de "momento zero" de um conjunto de oficinas sobre o corpo e o actor que a Cena Lusófona pretende levar a cabo nas sua novas instalações, no Pátio da Inquisição, também integrada no programa regular de formação do elenco d'A Escola da Noite. Por razões logísticas, a organização agradece a inscrição prévia, através dos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de 18 a 23 de Junho de 2018