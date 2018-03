Musa do Palmeiras faz ensaio provocante e revela fantasia: "Fazer sexo na arquibancada do estádio"

Milena Freitas conta que já tentou realizar a fantasia sexual

Musa do Palmeiras, Milena Freitas, esbanjou sensualidade em um ensaio provocante. Com uma lingerie preta. A loira posou para as lentes do fotógrafo Wellington Santos.

Sem papas na língua quando o assunto é sexo, a gata falou sobre sua fantasia.

"Sexo com amor é bom, mas sexo é bom sempre. Quando você conhece o seu corpo tudo flui melhor. Não preciso de fantasia, mas até tenho uma que é transar na arquibancada de um estádio", contou a musa, que confessa que será difícil realizar a fantasia sexual:

"Já tente ficar por horas com meu ex-namorado depois de o jogo acabar, mas mesmo assim ainda tinham pessoas. Mas um dia darei um jeito e vou conseguir".

Creditos w santos /vhassessoria